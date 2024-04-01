Belediyeye kurayla personel alımı! 18 yaş üzeri için KPSS şartı aranmayacak!

Belediye, çeşitli hizmet pozisyonları için toplamda 27 kişilik bir istihdam sağlayacak. Bu kapsamda; 3 Kasiyer, 6 Plaj Görevlisi, 3 Garson, 6 Cankurtaran, 6 Mutfak Görevlisi ve 3 Temizlik Personeli görev alacak.

Antalya Muratpaşa Belediyesi’nde çalıştırılacak 27 Devlet işçisi için alım süreci aktif hale gelmiştir ve başvurular için son gün 1 Nisan 2024’tür. Adaylar, Noter Kurası sonucunda seçilecek bu pozisyonlar için başvurularını yalnızca İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilecekler. İŞKUR’un 170 numaralı çağrı merkezi, hizmet merkezleri ya da İŞKUR’un web sitesi aracılığıyla e-Devlet kimlik bilgileri kullanılarak başvuru işlemleri tamamlanabilir.





ANTALYA BELEDİYESİ İÇİN PERSONEL ALIM İLANI ŞARTLARI NELER?

Antalya Muratpaşa Belediyesi, çeşitli pozisyonlarda görevlendirilmek üzere toplamda 27 devlet işçisi alacak. Adayların Kasiyer pozisyonu için en az lise mezunu, diğer pozisyonlar olan Plaj Görevlisi, Servis Elemanı (Garson), Cankurtaran, Mutfak Görevlisi ve Temizlik Görevlisi için ise en az ilkokul mezunu olmaları gerekmektedir. Ayrıca, tüm adayların 18 yaşını doldurmuş ve en az 1 yıl iş deneyimine sahip olmaları, Cankurtaranlar için ise gümüş sertifika zorunluluğu bulunmaktadır. İlgili iş ilanlarına İŞKUR üzerinden belirtilen ilan numaraları ile başvurulabilir.