Belgelerini kapan koşsun! Yunan adalarında eşsiz bir tatil keyfi sizi bekliyor: İşte istenenler...

Yunanistan'ın güzellikleri ve tarihi atmosferiyle ünlü adalarına seyahat etmek isteyen Türk turistlere müjde geldi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis arasındaki son görüşmenin ardından alınan karar doğrultusunda, Türk turistlere 10 farklı Yunan adasını ziyaret etme imkanı tanıyan kapıdan bir haftalık vize uygulaması hayata geçiriliyor.





Bu kapsamda, önümüzdeki haftadan itibaren Türk turistler, Sakız, Middili, Rodos, Samos, Kos, Meis, Patmos, Leros, Kalimnos, Simi adalarını ziyaret etmek için kapıdan bir haftalık vize alabilecekler. Özellikle Simi'nin Türk tekne sahipleri arasında popüler bir destinasyon olması, yeni düzenlemeyi memnuniyetle karşılayan bir unsur olarak öne çıkıyor.

Rodos Otel Sahipleri Derneği Başkanı Giannis Papavasileiou, Türk ziyaretçi sayısında artış beklediklerini dile getirerek, özellikle İsrailli turist eksikliğini telafi ederek yerel ekonomiye olumlu katkı sağlanacağını ifade etti.





Gerekli Belgeler Neler?

Yunan adalarına kapıdan vize alabilmek için Türk turistlerden istenen belgeler şu şekilde sıralanıyor:

60 Euro vize ücreti,

6 ay geçerliliği olan pasaport,

2 adet biyometrik fotoğraf,

Seyahat masraflarını karşılayacak miktarda bakiyeli 3 aylık banka hesap dökümü,

Otel rezervasyonu,

Feribot bileti,

Seyahat sağlık sigortası,

Kimlik fotokopisi,

Pasaportta KKTC vize damgası.

Bu belgelerle birlikte Türk turistler, Yunan adalarında geçirecekleri unutulmaz bir tatil için kapıdan vize alabilecekler. Türkiye-Yunanistan turizm ve kültür ilişkilerindeki bu olumlu gelişme, turistler arasında heyecan yaratırken, yerel ekonomiye de olumlu bir ivme kazandırması bekleniyor.