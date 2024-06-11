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Belgesini getiren belediyede işe alınacak! Belediye dev personel alımını başlattı

Sur Belediyesi, şehrin temizlik hizmetlerini güçlendirmek amacıyla 45 yeni temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurdu. Adayların taşıması gereken özellikler ise haberimizde...

Yayın Tarihi: 11.06.2024 00:29
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 00:29
Belgesini getiren belediyede işe alınacak! Belediye dev personel alımını başlattı

Sur Belediyesi, bünyesine katılacak 45 yeni temizlik personeli için başvuruları kabul ediyor. Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, akıl sağlıklarının yerinde olması ve en az okur yazar olmaları gerekmektedir. Başvuru için gerekli belgeler arasında kimlik fotokopisi, öğrenim durum belgesi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi, sağlık raporu, nüfus kayıt örneği, ikametgah belgesi ve son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf bulunmaktadır. Adaylar, başvurularını Sur Belediyesi'ne şahsen yapabilecekler.

temizlik görevlisi

Sur Belediyesi'nden Temizlik Personeli Alımı İlanı

Sur Belediyesi, İŞKUR aracılığıyla yayımladığı ilanla 45 temizlik personeli alacağını bildirdi. Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, akıl sağlıklarının yerinde olması ve en az okur yazar olmaları gerekmektedir. Başvuru için istenen belgeler arasında kimlik fotokopisi, öğrenim durum belgesi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi, sağlık raporu, nüfus kayıt örneği, ikametgah belgesi ve son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf bulunmaktadır

Sur Belediyesi'nde İş Fırsatları

Sur Belediyesi, yeni takım arkadaşları arıyor. Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, akıl sağlıklarının yerinde olması ve okuma yazma bilmeleri gerekiyor. Ayrıca, affedilmiş olsalar bile, devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı işlenmiş suçlardan dolayı hüküm giymemiş olmaları şart. Bu kriterlere uyan herkes, Sur Belediyesi'nin açık pozisyonları için başvuruda bulunabilir.

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