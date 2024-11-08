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Belkıs Kılıç Viyana'da Edebiyat Severlerle Buluştu

EUNIC Edebiyat Günleri çerçevesinde yazar Belkıs Kılıç, Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde etkinlik düzenledi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 19:08
Belkıs Kılıç Viyana'da Edebiyat Severlerle Buluştu

Belkıs Kılıç Viyana Yunus Emre Enstitüsü’nde Edebiyat Severlerle Bir Araya Geldi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Avrupa Ulusal Kültür Enstitüleri Birliği (EUNIC) tarafından düzenlenen "EUNIC Edebiyat Günleri" etkinliği çerçevesinde, yazar Belkıs Kılıç, Viyana Yunus Emre Enstitüsü’nde (YEE) okurlarıyla buluştu.

15 farklı ülkenin kültürel enstitülerinin işbirliği ile gerçekleştirilen bu edebiyat etkinliği, Viyana YEE'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Etkinlik, Viyana’da ikamet eden ödüllü yazar Kılıç’ın katılımıyla gerçekleşti.

Yazar Kılıç’ın Edebiyat Yolculuğu

Kılıç, bu buluşmada kendi yazarlık yolculuğunu katılımcılarla paylaştı. Ayrıca, yeni yayımlanan "Hücreden Sızan" adlı kitabından "Kırmızı Pabuç" başlıklı hikayesini okudu. Katılımcılar, yazarla keyifli bir sohbet gerçekleştirme fırsatı buldu ve çeşitli sorular yöneltme imkanı yakaladı.

EUNIC Edebiyat Günleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, 11 Kasım tarihine kadar devam edecektir.

Avusturya’da Avrupa Ulusal Kültür Enstitüleri Birliğince (EUNIC) düzenlenen "EUNIC Edebiyat...

Avusturya’da Avrupa Ulusal Kültür Enstitüleri Birliğince (EUNIC) düzenlenen "EUNIC Edebiyat Günleri" kapsamında yazar Belkıs Kılıç, Viyana Yunus Emre Enstitüsü’nde (YEE) okurlarıyla bir araya geldi.

Avusturya’da Avrupa Ulusal Kültür Enstitüleri Birliğince (EUNIC) düzenlenen "EUNIC Edebiyat...

Avusturya’da Avrupa Ulusal Kültür Enstitüleri Birliğince (EUNIC) düzenlenen "EUNIC Edebiyat Günleri" kapsamında yazar Belkıs Kılıç, Viyana Yunus Emre Enstitüsü’nde (YEE) okurlarıyla bir araya geldi.

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