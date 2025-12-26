DOLAR
Besni'de Sosyal Projeler İçin Kurumsal Planlama Toplantısı

Besni'de, II. Ulusal Eylem Planı, Roman Strateji Belgesi (2023-2030) ve Çınarlara Vefa Projesi kapsamında kurumsal faaliyetlerin planlanması için toplantı yapıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:49
Adıyaman’ın Besni ilçesinde, sosyal destek ve entegrasyon odaklı projelerin uygulanmasına yönelik kapsamlı bir planlama toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik II. Ulusal Eylem Planı, Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2023-2030) ve Çınarlara Vefa Projesi kapsamında yürütülecek kurumsal faaliyetler ele alındı.

Toplantı ve Katılımcılar

Besni Sosyal Hizmet Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Ahmet Oğuz Aslan başkanlık etti. Toplantıda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile ilçe düzeyinde hizmet sunumundan sorumlu birimler yer aldı.

Gündem ve Karar Başlıkları

Toplantıda, söz konusu plan ve projeler kapsamında ilçede yürütülecek çalışmaların detayları, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi, ayrıca hedef gruplara yönelik hizmetlerin etkin ve sürdürülebilir şekilde sunulmasına ilişkin yol haritası tartışıldı. Mevcut uygulamaların değerlendirilmesi yapılarak önümüzdeki dönem için öncelikler belirlendi.

Kaymakam Aslan'ın Vurgusu

Kaymakam Ahmet Oğuz Aslan, dezavantajlı gruplara yönelik sosyal politikaların sahada etkin uygulamasının önemine dikkat çekti. Aslan, kurumların eşgüdüm içinde çalışmasının hizmet kalitesini artıracağını ve hedef kitlelere daha etkin ulaşılmasını sağlayacağını vurguladı.

Toplantı, ilgili tarafların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

