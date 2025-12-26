Adana Karataş'ta Dolu Etkisi: Yollar ve Tarlalar Beyaza Büründü

Adana Karataş'ta Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Meteorolojinin uyarısı sonrası aniden bastıran dolu, tarım alanlarını etkiledi

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava, Adana’nın Karataş ilçesinde akşam saatlerinde etkili oldu. Ani şekilde bastıran dolu yağışı, bölgedeki yaşamı ve tarımsal faaliyetleri olumsuz etkiledi.

Özellikle Bebeli Mahallesi ile Adalı Mahallesi arasında görülen dolu nedeniyle yollar ve tarlalar beyaza büründü. Görgü tanıkları yağışın aniden başladığını ve bölgeyi kısa sürede etkilediğini aktardı.

Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışının, bölgedeki narenciye ürünlerine kısmen zarar verdiği öğrenildi. Çiftçiler ve yetkililer, hasar tespit çalışmalarına hazırlanıyor.

Öte yandan yetkililer, bölgede yarın da yağış beklendiğini bildirdi; vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

