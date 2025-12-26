DOLAR
Adana Karataş'ta Dolu Etkisi: Yollar ve Tarlalar Beyaza Büründü

Adana Karataş'ta akşam saatlerinde etkili olan dolu, yollar ve tarlaları beyaza bürüdü; yaklaşık 20 dakika süren yağış narenciye ürünlerine kısmen zarar verdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 18:22
Adana Karataş'ta Dolu Etkisi: Yollar ve Tarlalar Beyaza Büründü

Adana Karataş'ta Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi

Meteorolojinin uyarısı sonrası aniden bastıran dolu, tarım alanlarını etkiledi

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava, Adana’nın Karataş ilçesinde akşam saatlerinde etkili oldu. Ani şekilde bastıran dolu yağışı, bölgedeki yaşamı ve tarımsal faaliyetleri olumsuz etkiledi.

Özellikle Bebeli Mahallesi ile Adalı Mahallesi arasında görülen dolu nedeniyle yollar ve tarlalar beyaza büründü. Görgü tanıkları yağışın aniden başladığını ve bölgeyi kısa sürede etkilediğini aktardı.

Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışının, bölgedeki narenciye ürünlerine kısmen zarar verdiği öğrenildi. Çiftçiler ve yetkililer, hasar tespit çalışmalarına hazırlanıyor.

Öte yandan yetkililer, bölgede yarın da yağış beklendiğini bildirdi; vatandaşlara tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

