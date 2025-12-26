Bolu'nun 'Küçük Pamukkalesi' Akkaya Travertenleri Kış Sessizliğinde

Doğal güzellik soğukla birlikte ağır bir sessizliğe büründü

Akkaya Travertenleri, Bolu'da 'Küçük Pamukkale' olarak bilinen ve doğal dokusuyla dikkat çeken oluşum, kış mevsimiyle birlikte sessizliğe teslim oldu.

Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, Mudurnu kara yolu üzerindeki Çepni köyü mevkiinde konumlanan travertenler, doğal yapısıyla Denizli'deki Pamukkale'yi hatırlatan bir görünüm sergiliyor.

Yaz döneminde yerli ve yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği bölge, kış aylarında ve soğuk havaların etkisiyle ziyaretçi yoğunluğunun azaldığı sakin günlerini yaşıyor.

Yeşil çam ormanlarının arasında kalan beyaz dokusuyla etkileyici manzaralar oluşturan travertenler, dron ile havadan görüntülendi ve bölgenin kış haline ilişkin çarpıcı kareler ortaya çıktı.

BOLU’DA, 'KÜÇÜK PAMUKKALE' OLARAK BİLİNEN VE DOĞAL GÜZELLİĞİYLE HAYRAN BIRAKAN AKKAYA TRAVERTENLERİ, KIŞ AYLARINDA SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ.