Bolu'nun 'Küçük Pamukkalesi' Akkaya Travertenleri Kış Sessizliğinde

Bolu'daki Akkaya Travertenleri, yazın yoğun ziyaretçi akınından kışın sessizliğe geçti; travertenler dronla havadan görüntülendi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 17:37
Doğal güzellik soğukla birlikte ağır bir sessizliğe büründü

Akkaya Travertenleri, Bolu'da 'Küçük Pamukkale' olarak bilinen ve doğal dokusuyla dikkat çeken oluşum, kış mevsimiyle birlikte sessizliğe teslim oldu.

Kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, Mudurnu kara yolu üzerindeki Çepni köyü mevkiinde konumlanan travertenler, doğal yapısıyla Denizli'deki Pamukkale'yi hatırlatan bir görünüm sergiliyor.

Yaz döneminde yerli ve yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği bölge, kış aylarında ve soğuk havaların etkisiyle ziyaretçi yoğunluğunun azaldığı sakin günlerini yaşıyor.

Yeşil çam ormanlarının arasında kalan beyaz dokusuyla etkileyici manzaralar oluşturan travertenler, dron ile havadan görüntülendi ve bölgenin kış haline ilişkin çarpıcı kareler ortaya çıktı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

