Yiğitler'de Üçüncü Kent Lokantası Açıldı — 4 Kap Yemek 80 TL

Yiğitler'de Üçüncü Kent Lokantası hizmete açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, halkın uygun fiyata ve sağlıklı yemeğe erişimini sağlamak amacıyla Merinos Parkı ve Vatan Mahallesi'nin ardından Yiğitler Mahallesi'nde de kent lokantasını hayata geçirdi.

Açılış töreni ve katılımcılar

Yıldırım İlçesi Yiğitler Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Parti Meclis üyesi Canan Taşer, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Hizmet detayları ve hedef

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla sunduğu hizmetleri genişleterek Yiğitler Kent Lokantası'nı açtı. Tesis, hijyenik koşullarda hazırlanmış, besleyici ve lezzetli 4 kap yemek ile birlikte ekmeği ve suyu sunacak; fiyatı 80 TL olarak belirlendi.

Başkan Mustafa Bozbey, ülke genelinde ekonomik zorluklar yaşandığını, işsizliğin arttığını ve birçok şeye erişimin güçleştiğini belirterek, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ettiğini vurguladı. Bozbey, kent lokantalarını 'temiz, dengeli ve besleyici yemeklerin herkes için erişilebilir olması' yönünde somut bir adım olarak nitelendirdi.

Tesis kapasitesi ve sosyal uygulamalar

Yiğitler Kent Lokantası'nın günlük bin kişiye kadar sıcak yemek sunabildiği ve 120 kişilik oturma alanı bulunduğu belirtildi. Bozbey, mekanın toplumun tüm kesimlerine açık bir kamusal buluşma alanı olduğunu ifade etti.

Açıklamada kent lokantalarının en güçlü uygulamalarından biri olarak belirtilen 'askıda yemek' uygulamasında bugüne kadar 6 binden fazla askıda yemek bırakıldığı ve kent lokantalarından bugüne kadar 300 binden fazla hemşehrinin faydalandığı kaydedildi.

Mahalleye gelecek ek hizmet

Bozbey, Yiğitler Kent Lokantası'nın hemen yanında inşaatı süren B Kafenin yaklaşık bir ay içinde tamamlanacağını; hemşehrilerin yemek sonrası burada çay ve kahveyi en ucuza içebileceklerini ve mahallenin değerli bir sosyalleşme alanına kavuşacağını söyledi.

Başkan, Yıldırım ilçesinde yol ve kentsel dönüşüm çalışmalarının artarak devam edeceğini ve kentte ne varsa Yıldırım'da da benzer hizmetlerin sağlanacağını belirterek, Yıldırımlıların hak ettiği değeri alacağını ifade etti.

Açılış ve ilk hizmet

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi ve Kent Lokantası hizmete başladı. Başkan Mustafa Bozbey ve beraberindekiler, açılışta vatandaşlara yemek ikram etti.

