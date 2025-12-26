DOLAR
Tekirdağ'da Fotokapana Yansıyan 18 Yaban Domuzu Sürüsü

Tekirdağ kırsalında kurulan fotokapan, gece saatlerinde sürü halinde dolaşan 18 yaban domuzunu görüntüledi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 15:54
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:55
Tekirdağ kırsalında, yaban hayatını izlemek amacıyla kurulan fotokapan kamerası, gece saatlerinde hareketlenen bir domuz sürüsünü kaydetti.

Görüntülerde öne çıkanlar

Kaydedilen görüntülerde, 18 yaban domuzunun peş peşe kameranın önünden geçtiği; bir süre çevrede dolaştıktan sonra ormanlık alana doğru ilerlediği görülüyor.

Sürü halinde hareket eden domuzların oldukça sakin olduğu ve doğal yaşam alanlarında rahatça gezindiği dikkat çekiyor.

Fotokapan kayıtları, Tekirdağ kırsalındaki yaban hayatına dair doğrudan bir belge niteliği taşıyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

