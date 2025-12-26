Tekirdağ'da Fotokapana Yansıyan 18 Yaban Domuzu Sürüsü

Tekirdağ kırsalında, yaban hayatını izlemek amacıyla kurulan fotokapan kamerası, gece saatlerinde hareketlenen bir domuz sürüsünü kaydetti.

Görüntülerde öne çıkanlar

Kaydedilen görüntülerde, 18 yaban domuzunun peş peşe kameranın önünden geçtiği; bir süre çevrede dolaştıktan sonra ormanlık alana doğru ilerlediği görülüyor.

Sürü halinde hareket eden domuzların oldukça sakin olduğu ve doğal yaşam alanlarında rahatça gezindiği dikkat çekiyor.

Fotokapan kayıtları, Tekirdağ kırsalındaki yaban hayatına dair doğrudan bir belge niteliği taşıyor.

