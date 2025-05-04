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Beta Enerji Filarmoni Orkestrası Adana'da Sanatseverlerle Buluştu

Adana'da Beta Enerji Filarmoni Orkestrası, ünlü sanatçıların yer aldığı bir konser düzenledi ve büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 00:51
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 00:51
Beta Enerji Filarmoni Orkestrası Adana'da Sanatseverlerle Buluştu

Adana'da Kültür Dolu Bir Akşam: Beta Enerji Filarmoni Orkestrası

Adana'da, Beta Enerji Filarmoni Orkestrası, usta müzisyenler ile genç sanatçıları bir araya getiren özel bir konser düzenledi. 62 kişilik orkestra, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde, dünyaca ünlü Norveçli şef Terje Mikkelsen yönetiminde sahne aldı.

Unutulmaz Performans ve Genç Yetenekler

Konsere başkemancı olarak Yusuf Yalçın liderlik ederken, soprano Esra Çetiner ve bariton Faik Mansuroğlu da izleyicilere muhteşem bir performans sergiledi. Bu ikiliye, devlet tiyatroları sanatçısı Boğaçhan Sözmen anlatımlarıyla eşlik etti.

Dünyaca Ünlü Eserler Sahnedeydi

Dünyaca ünlü bestecilerin eserlerinin seslendirildiği konser, izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Orkestranın 1,5 saat süren performansı, sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Destek ve Vizyon

Sabit Dağsuyu Bilim, Sanat ve Eğitim Vakfı Müdürü Zeliha Dağsuyu, konserin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beta Enerji Filarmoni Orkestrası'nı vakıf bünyesinde kurduklarını dile getirdi. Adana'daki konserin kendilerini heyecanlandırdığını belirten Dağsuyu, "Çok fazla katılım oldu. Sanatsever Adanalılar bizi yalnız bırakmadı. Çok mutlu olduk" dedi.

Vakıflarının merkezinde gençlerin yer aldığını vurgulayan Dağsuyu, "Ülkemizde birçok müzisyen yetişiyor. Amacımız gençlerin yanında olmak ve ihtiyaçlarına destek olmak. İleride gençlik orkestramız da kurulacak" ifadelerini kullandı.

Konsere Katılım Yoğundu

Konsere, Sabit Dağsuyu Bilim, Sanat ve Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sabit Dağsuyu, ailesi ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Usta müzisyenler ile genç sanatçıları bir araya getiren Beta Enerji Filarmoni Orkestrası, Adana’da...

Usta müzisyenler ile genç sanatçıları bir araya getiren Beta Enerji Filarmoni Orkestrası, Adana’da sanatseverlerle buluştu. Beta Enerjinin destekleriyle kurulan 62 kişilik orkestra, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde, dünyaca ünlü Norveçli şef Terje Mikkelsen yönetiminde sahne aldı.

Usta müzisyenler ile genç sanatçıları bir araya getiren Beta Enerji Filarmoni Orkestrası, Adana’da...

Usta müzisyenler ile genç sanatçıları bir araya getiren Beta Enerji Filarmoni Orkestrası, Adana’da sanatseverlerle buluştu. Beta Enerjinin destekleriyle kurulan 62 kişilik orkestra, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde, dünyaca ünlü Norveçli şef Terje Mikkelsen yönetiminde sahne aldı.

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