BEUN 2025-2026 Dış Paydaş Toplantısı: Üniversite-Kamu-Sanayi İş Birliği Güçlendirildi

BEUN 2025-2026 Dış Paydaş Toplantısı geniş katılımla yapıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) 2025-2026 Akademik Yılı Dış Paydaş Toplantısı, üniversite, kamu ve sanayi arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve ortak vizyonu pekiştirmek amacıyla Farabi Kampüsü Tahir Karauğuz Konferans Salonu’nda geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve açılış

Toplantıya Zonguldak Vali Yardımcısı Halis Hacıismailoğlu, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Ogan Göktürk, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kalite Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Çakır, il müdürleri, protokol üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası başkanları ile iş insanları katıldı. Program, aziz şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayıp Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in açılış konuşmasıyla sürdü.

Açılış konuşması: Tarihçe ve yapısal veriler

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, üniversitenin tarihsel gelişimini anlatarak BEUN’un köklerinin 1924 yılında kurulan Yüksek Maden ve Sanayi Mühendis Mektebi’ne dayandığını, 1992de Zonguldak Karaelmas Üniversitesi adıyla kurulduğunu, 2012de Bülent Ecevit Üniversitesi ve 2018de Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi adını aldığını vurguladı. Üniversitenin 13 yerleşke, 16 fakülte, 9 meslek yüksekokulu, 3 yüksekokul ve 34 uygulama ve araştırma merkezi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı.

Eğitim-öğretim ve öğrenci verileri

2025-2026 Akademik Yılı’nda 81 ilden 5.469 öğrencinin BEUN’u tercih ettiğini ve YKS kontenjan doluluk oranının %99 seviyesine ulaştığını belirten Özölçer, üniversitenin mevcut durumuna ilişkin sayısal verileri paylaştı: 30.886 öğrenci, 235 aktif program, 18 akredite program, 19 TYÇ logolu program, 1.333 akademik personel, 2.676 idari personel, 1.712 uluslararası öğrenci ve bugüne kadar 108.746 mezun.

Yeni programlar ve öğrenci odaklı uygulamalar

2025-2026’dan itibaren öğrenci alımına başlayan programlar arasında Bilişim Teknolojileri MYO bünyesindeki Büyük Veri Analitiği, Oyun Geliştirme ve Arka-Yüz Yazılım Geliştirme ile Alaplı MYO Robotik ve Yapay Zekâ Programı yer aldı. Öğrenci odaklı yaklaşımlardan biri olan Sosyal Transkript Uygulaması ile öğrencilerin sosyal, kültürel ve gönüllülük faaliyetleri belgelendiriliyor. Ayrıca çift ana dal ve yan dal yapan öğrenci oranında 2022’den bu yana yaklaşık %69 artış kaydedildi.

Araştırma, yayın ve proje performansı

Öğretim üyesi sayısının 2022'de 559 iken 2025'te 685e çıktığını bildiren Özölçer, indeksli yayınlardaki artışı paylaştı: SCI ve SCIE yayınları 317’den 528’e, SSCI yayınları 48’den 115’e, Scopus yayınları 471’den 754’e yükseldi. Toplam SCI/SCIE/SSCI/AHCI yayın sayısı 2022'de 368 iken 2025'te 625 oldu; öğretim üyesi başına düşen yayın oranı 0,66’dan 0,96’ya çıkarıldı.

BAP destekli proje sayısı 62’den 194’e, BAP makale destek sayısı 0’dan 100’e yükseldi. TÜBİTAK 2209-A kapsamında %55 kabul oranı ile 99 proje desteklendi. Elsevier ve Stanford verilerinde yer alan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2024" listesinde BEUN’dan 8 akademisyen yer aldı. Zonguldak Teknopark firma sayısı 20’den 43’e, yürütülen proje sayısı 108, sağlanan istihdam 227 olarak açıklandı.

Engelsiz üniversite ve spor başarıları

BEUN, Engelsiz Üniversite Ödülleri 2025 kapsamında Engelsiz Üniversite Bayrakları Sıralaması’nda Türkiye 3’üncüsü, Program Nişanı Sıralaması’nda Türkiye 4’üncüsü oldu; engelsiz bayrak sayısı 11’den 29’a yükseldi. Spor Dostu Kampüs Ödülleri’nde BEUN Türkiye 4’üncüsü olarak yer aldı.

Üniversite hastanesi ve sağlık hizmetleri

Rektör Özölçer, üniversite hastanesinin Batı Karadeniz Bölgesi’nin sağlık üssü olduğuna dikkat çekerek yatan hasta sayısının 37.409’dan 47.868’e, ameliyat sayısının 35.265’ten 43.980’e çıktığını aktardı. Otolog kemik iliği nakli, endoskopik bel fıtığı ameliyatı, ileri lazer teknolojileri, PET, LINAC, anjiyografi, EBUS, ERCP gibi ileri tanı ve tedavi yöntemlerinin başarıyla uygulandığını söyledi. Obezite ve Diyabet Merkezine başvuran hasta sayısı 30.135’ten 55.150’ye yükselmiş, hastane yatırım bütçesi 2022’de 21 milyon TL iken 2025’te 157 milyon TLye ulaştı; yatak doluluk oranı %77,68’den %91,54’e çıktı.

BEUN Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, 129 ünite ile yıllık ortalama 145 bin hastaya hizmet veriyor; yeni kat projesi ile %20 kapasite artışı ve hasta memnuniyetinde iyileşme hedefleniyor.

Uluslararasılaşma, sürdürülebilirlik ve öğrenci faaliyetleri

Uluslararası öğrenci sayılarında artış sağlandığını belirten Özölçer, Erasmus+ anlaşmalarının 136’dan 267’ye, iş birliği yapılan ülke sayısının 22’den 43’e çıktığını bildirdi. Sürdürülebilirlik kapsamında Yeşil Çatı, GES projeleri ve TÜRKPANET uygulamalarına değinildi. Kariyer Merkezi faaliyet sayısı 2022’de 20 iken 2025’te 55, öğrenci toplulukları sayısı 133’ten 177’ye yükseldi. ÜNİDES programında BEUN öğrencileri 5 dönemde 65 proje destek aldı; 2025-2026 5. Dönem ÜNİDES sonuçlarına göre BEUN, 13 proje kabulüyle 157 üniversite arasında Türkiye 9’uncusu oldu.

Toplumsal sorumluluk ve kapanış

Rektör Özölçer, üniversitenin Zonguldak Valiliği, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Yeşilay, Kızılay, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortak sosyal projelere imza attığını, Türkiye’de ilk kez düzenlenen "34 Yaş Üstü Kadınlar Kontenjanı Ön Lisans Mezuniyet Töreni"nin ulusal basında geniş yankı bulduğunu ifade etti. Konuşmasını gelecek hedeflerine ve katkı sunan tüm dış paydaşlara teşekkür ederek tamamlayan Özölçer, toplantı değerlendirme oturumu ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

