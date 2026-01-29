Depremzede Tuğba Protezle Yeşil Sahalara Döndü

Hatay’da depremden 45 saat sonra enkazdan çıkarılan ve bir bacağı ampute olan 16 yaşındaki Tuğba Akın, Adana’da takılan protez ve futbola olan tutkusu sayesinde hayata tutundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay’ın Antakya ilçesinde yaşayan Akın ailesi enkaz altında kaldı. Baba Ahmet Akın hayatını kaybederken, anne Azime ve üç kızı yaralı olarak çıkarıldı. Tuğba, vücudundaki yaralanmalar ve kaburgasındaki zedelenme nedeniyle İzmir ve Adana’daki hastanelerde yaklaşık 10 ay tedavi gördü. Hastanede gerçekleştirilen operasyonla enkazda zarar gören sol bacağı dizinden ampute edilen Tuğba’ya, Adana’daki Çocuk İyilik Merkezinde protez takıldı.

45 saat enkazda kaldım

Başından yaralandığı için deprem anını tam hatırlamadığını anlatan Tuğba, uyanık olduğu anlarda kurtarılma çabalarını hatırladığını söyledi. 45 saat enkazda kaldığını, birçok ameliyat geçirdiğini ve Çukurova İyilik Merkezinden protezini aldığını belirtti. Orada fizik tedavi gördüğünü ve hâlâ devam ettiğini ifade etti.

Futbolla hayata tutunmuş gibiyim

Depremden önce futbolla ilgilenmediğini, sadece izlediğini söyleyen Tuğba, şimdi futbol oynamaya başladığını aktardı. Fenerbahçeli olduğunu belirten genç sporcu, Ampute Futbol 2. Lig ekibi Adana Ampute Engelliler Spor Kulübüne kaydoldu ve kulüp bünyesinde futbol eğitimi alarak müsabakalara hazırlandığını söyledi.

Ailenin acısı ve umutları

Anne Azime Akın, deprem anını ve enkazdaki çığlıkları, eşinin son seslerini unutamadığını anlattı. Eşinin enkazdayken vefat ettiğini, çocuklarının durumunun kendisini derinden etkilediğini belirtti. En küçük kızının ampute olduğunu, ortanca kızının ise ortez kullandığını söyledi.

Azime Akın ayrıca deprem öncesi çalıştığını, EYT kapsamında emekli olduğunu ve eşinin hayatta olduğu sürece almayı planladığı ilk emekli maaşıyla onunla yemek yeme hayalinin gerçekleşmediğini dile getirdi.

