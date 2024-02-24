Beyaz kıyafetlerdeki inatçı lekeleri vakum gibi çekiyor! Temizlikte çığır açacak tüyo

Beyaz kıyafetlerde bulunan bu leke problemini kökünden temizleyebilmek için kişinin uygulaması gereken belli başlı yöntemler bulunuyor. İlk günkü beyazlığında giymeye devam edebilmek için leke çıkarma detayları...
LİMON İLE LEKE ÇIKARMA
Beyaz kıyafetlerinde oluşan lekelerin çıkarılması için uygulanması gereken yöntemlerin başında limon geliyor. Uygun kabın içerine 2 litre kadar kaynayan su dökülerek içerisinde 3 limon suyu, 1 yemek kaşığı tuz, 1 çay bardağı çamaşır deterjanı eklenerek tüm malzemeler karıştırılır. Lekeli kıyafetler suyun içerisine basılarak yarım saat bekletilebilir. Devamında ise çamaşır makinenizin içerisinde alınarak yıkanır.
HASSAS ÇAMAŞIRLARDA LEKE ÇIKARMA
Hassas kumaşlarda oluşan lekelerle beraber durumu ortadan kaldırmak amaçlanırken bu yöntemle beraber ürünler temizleniyor. Hassas kıyafetlerde lekeleri çıkarmak için uygulamanız gereken yöntemlerde 3-4 litre suyun içerisinde 1 çay bardağı çamaşır deterjanı eklenerek devamında 1 çay bardağı hidrojen perokside ilave edilir.
TÜM LEKELERE KARBONATLA SON
Kıyafetlerdeki oluşan lekelerin çıkarılması için başlıca karbonat tercih edilir. Karbonatın içerisinde yer alan bileşenler direkt olarak lekenin çıkmasına yardımcı olunur. Beyaz kıyafetlerde lekeyi çıkarmak için uygulamanız gereken yöntemlerden birisi lekenin olduğu bölgeye karbonat dökmek. Yarım limonu karbonatın üzerine döktüğünüz karbonat ile limon birleşerek kıyafet yavaşça çitilenir. Devamına ise çamaşır makinesine alınarak yıkanır.
Beyaz kıyafetlerde bulunan bu leke problemini kökünden temizleyebilmek için kişinin uygulaması gereken belli başlı yöntemler bulunuyor. İlk günkü beyazlığında giymeye devam edebilmek için leke çıkarma detayları...
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