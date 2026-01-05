DOLAR
Beytüşşebap'ta Kar Kalınlığı 2 Metreyi Buldu

Beşağaç köyünde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Beytüşşebap İlçe Özel İdare, belediye ve Karayolları ekipleri 30 km uzaklıktaki yolu açmak için gece gündüz çalışıyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 11:49
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 11:51
Beytüşşebap'ta Kar Kalınlığı 2 Metreyi Buldu

Beytüşşebap'ta kar kalınlığı 2 metreyi buldu

Beşağaç yolunda yoğun kar mesaisi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Yoğun kar, köy ve çevre yollarında ulaşımı güçleştirirken, bölgedeki yaşamı da olumsuz etkiliyor.

Beytüşşebap İlçe Özel İdare, belediye ve Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Ekipler, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Beşağaç köy yolunu açmak için günlerdir yoğun bir mesai harcıyor.

Kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ederken, ekiplerin gece boyunca yolları açmak için yürüttüğü çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ŞIRNAK'IN BEYTÜŞŞEBAP İLÇESİ BEŞAĞAÇ KÖYÜNDE KAR KALINLIĞI 2 METREYİ BULDU. EKİPLER GECE BOYUNCA YOLLARI AÇMAK İÇİN KAR MESAİSİNİ SÜRDÜRDÜ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

