Beytüşşebap'ta kar kalınlığı 2 metreyi buldu
Beşağaç yolunda yoğun kar mesaisi
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Yoğun kar, köy ve çevre yollarında ulaşımı güçleştirirken, bölgedeki yaşamı da olumsuz etkiliyor.
Beytüşşebap İlçe Özel İdare, belediye ve Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. Ekipler, ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Beşağaç köy yolunu açmak için günlerdir yoğun bir mesai harcıyor.
Kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ederken, ekiplerin gece boyunca yolları açmak için yürüttüğü çalışmaların sürdüğü bildirildi.
