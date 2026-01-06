Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan Toybelen (Gemürgap) Köyünü İnceledi

Tarihi ve kültürel doku yerinde tespit edildi

Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan, köy ziyaretleri kapsamında Toybelen (Gemürgap) Köyünü ziyaret ederek tarihi ve kültürel yapıları yerinde inceledi.

Geçmişi yüzyıllar öncesine uzanan, taş mimarisi, tarihi çeşmeleri ve özgün yerleşim dokusuyla dikkat çeken Toybelen Köyü, ziyaret sırasında detaylı şekilde değerlendirildi.

Anadolu’nun kadim yaşam izlerini günümüze taşıyan tarihi evler ve çeşmelerin köyün kültürel hafızasını yansıtan önemli unsurlar olduğunu belirten Arıkan, bu mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ziyaret sırasında köy halkıyla sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştiren Kaymakam Arıkan, vatandaşlara nar ve portakal ikram ederek gönül köprüleri kurdu.

Ardından restore edilmesi planlanan alanlarda incelemelerde bulunan Arıkan, Toybelen köyünün tarihi ve kültürel açıdan kıymetli bir yerleşim olduğunu ifade etti.

Kaymakam Arıkan, köye kazandırılan hizmetler ve yürütülen çalışmalar dolayısıyla Toybelen köyü Muhtarı Şükrü Eraydına, köyde ikamet eden ve etmeyen köy eşrafına teşekkür ederek, yerel yönetimlerle iş birliğinin önemine dikkat çekti.

