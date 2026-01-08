Tunceli'de Eğitim ve Destekle Toplumsal Bilinç Artıyor

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025'te kadın, aile, çocuk ve bağımlılıkla mücadeleye yönelik eğitim ve desteklerle toplumsal bilinç artırdı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:19
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 10:19
Tunceli'de Eğitim ve Destekle Toplumsal Bilinç Artıyor

Tunceli'de Eğitim ve Destekle Toplumsal Bilinç Artıyor

Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca kadın, aile, çocuk ve bağımlılıkla mücadele alanlarında çok yönlü eğitim ve destek programları uygulayarak toplumun her kesiminde bilinç düzeyini artırmayı hedefledi.

Çalışmaların kapsamı

Gerçekleştirilen programlar arasında kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri, bağımlılıkla mücadele faaliyetleri, aile içi iletişim eğitimleri, evlilik öncesi eğitim ve bireysel danışmanlık hizmetleri yer aldı. Bu çabalar, aile yapısının güçlendirilmesi ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal desteklerin artırılması amacıyla kurgulandı.

Yetkili açıklaması

Hüseyin Okan, Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, kentteki toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmaları şu sözlerle değerlendirdi:

2025 yılında bizler, toplumun bilinç seviyesini artırmaya çalıştık. Yani özellikle kadına yönelik şiddetle ilgili konularda eğitimlerimizi çok yüksek seviyeye çıkardık. Bunu toplumsal bilinci artırmak amacıyla yaptık. Bakanlığımızın açıkladığı 5’inci eylem planında olduğu gibi ısrarlı takip ve dijital takip konularını da vatandaşlarımıza eğitimlerle sunmaya çalıştık ve bu eğitimlerle beraber yeni haklarının farkında olan kadınlarımız toplumda daha güçlü olmaya çalıştılar, daha iyi korundular. Bağımlılıkla alakalı çalışmalar yaptık. İnsanların bağımlılıkla alakalı hayatlarını korumalarını ve bağımlılığın hayatlarına getireceği olumsuz durumları anlatmaya çalıştık. Bu da toplumumuzun bilinç seviyesini artırdı. Aynı zamanda aile içi iletişimle ilgili alakalı çalışmalar yaptık. Toplumun aile yapısının güçlenmesiyle ilgili bilinç seviyelerinin artması için çalıştık.

Somut sonuçlar ve destek hizmetleri

İl Müdürlüğü çalışmalarının sayısal sonuçları şu şekilde açıklandı: 2 bin 600 kişiye aile eğitim programları, 840 kişiye evlilik öncesi eğitim, 800 kişiye bağımlılıkla mücadele eğitimleri verildi. Aile Danışmanlığı Merkezinde şu anda 68 vatandaş bireysel görüşmelerle destekleniyor.

Sosyal ve ekonomik destek çalışmalarında ise yaklaşık 400 çocuk faydalanıyor. Koruyucu aile uygulamalarında göreve başlandığında 10 olan koruyucu aile sayısı, geçtiğimiz yıl içinde 15'e yükseldi ve 22 çocuk koruyucu aile yanında yer aldı; bu artışın %50 oranında gerçekleştiği belirtildi.

Hedef

Yürütülen eğitim ve destek programlarıyla amaç, aileyi güçlendirerek toplumun genel refahını ve güvenliğini artırmak; kadınların, çocukların ve ailelerin daha bilinçli ve korunmuş bir sosyal yapı içinde yer almasını sağlamaktır.

Tunceli'de eğitim ve destek programlarıyla toplumsal farkındalık artırıldı

Tunceli'de eğitim ve destek programlarıyla toplumsal farkındalık artırıldı

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eskişehir'de yaban domuzu sürüsü yol geçişi cep telefonuyla kaydedildi
2
Elazığ'da Kadın Kooperatifleri Güçlendiriliyor: 2026 İş Planı Hazır
3
İzmir’de kritik uyarı: Deniz suyu 50-60 yılda Basmane’ye ulaşabilir
4
Başkan Tanju Özcan Kâbe’de Bolu İçin Kar Duası Yaptı: "Dualarım Kabul Oldu"
5
Eskişehir'de Asker Mehmetcan Aytekin Annesini Sürpriz Ziyarette Duygulandırdı
6
Gaziantep'te Abdülhadi Çelik Üst Geçidi Hizmete Açıldı
7
Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, Atmalı Köyü'nde Vatandaşlarla Buluştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları