DOLAR
42,83 -0,06%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,8 -0,03%
BITCOIN
3.762.969,18 -0,36%

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Bir Yılı Değerlendirdi

Başkan Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle yapılan toplantıda fiziki, kültürel, sosyal ve toplumsal çalışmaları değerlendirip yeni hedefleri paylaştı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:54
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Bir Yılı Değerlendirdi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Bir Yılı Değerlendirdi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, gerçekleştirilen toplantıda bir yılda yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Toplantı kapsamı ve katılımcılar

Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda Başkan Subaşı, yürütülen çalışmaları değerlendirdi ve yeni hedefler ile projeler hakkında bilgiler verdi.

Toplantıda fiziki, kültürel, sosyal ve toplumsal yaşama yönelik çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı; Başkan Subaşı, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden detaylı bilgiler aldı.

Başkanın değerlendirmesi

Subaşı, toplantıya ilişkin şu ifadeleri kullandı: ‘’Başkan Yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle bir araya gelerek geride bıraktığımız yılı değerlendirdik. Bilecik için aynı sorumluluk ve heyecanla çalışan tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyor, yeni yılda da aynı inançla yolumuza devam edeceğimize inanıyorum’’ ifadelerini kullandı.

BAŞKAN SUBAŞI BİR YILDA YAPILAN ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ

BAŞKAN SUBAŞI BİR YILDA YAPILAN ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ

BAŞKAN SUBAŞI BİR YILDA YAPILAN ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır OSB Şam Uluslararası Fuarı'nda 15 Firma ile Yeni Ticari Bağlantılar Kurdu
2
Kartepe'de Öğrencilere 'Sıfır Atık' Eğitimi: Geri Dönüşüm Bilinci Artıyor
3
Eskişehir Cezaevlerinde 5 bin 742 Kişi: Adli Kolluk Toplantısı'nda Açıklandı
4
Sakarya'da 2.100 Liseliye Sıfır Atık ve İklim Eğitimi
5
Kepez’te 'Bir Nefes Ver Hayatıma' Özel Bireylere Spor ve Sanat Sunuyor
6
Ardahan'da Kar Ulaşımı Aksattı: Sahara ve Ilgar Geçitlerinde Tipi ve Buzlanma
7
Elazığ'dan İngiltere'ye Amigurumi: 20 Kadının El Emeği Başarı Hikayesi

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması