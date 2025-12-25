Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Bir Yılı Değerlendirdi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, gerçekleştirilen toplantıda bir yılda yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Toplantı kapsamı ve katılımcılar

Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda Başkan Subaşı, yürütülen çalışmaları değerlendirdi ve yeni hedefler ile projeler hakkında bilgiler verdi.

Toplantıda fiziki, kültürel, sosyal ve toplumsal yaşama yönelik çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı; Başkan Subaşı, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinden detaylı bilgiler aldı.

Başkanın değerlendirmesi

Subaşı, toplantıya ilişkin şu ifadeleri kullandı: ‘’Başkan Yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle bir araya gelerek geride bıraktığımız yılı değerlendirdik. Bilecik için aynı sorumluluk ve heyecanla çalışan tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyor, yeni yılda da aynı inançla yolumuza devam edeceğimize inanıyorum’’ ifadelerini kullandı.

