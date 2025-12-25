DOLAR
Bilecik'e 3 Yeni Ambulans, Toplam 38'e Ulaştı

Bilecik'e tahsis edilen 3 yeni ambulansla şehir genelindeki toplam ambulans sayısı 38'e yükseldi; anahtarlar Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tarafından teslim edildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:13
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:13
Bilecik'e 3 Yeni Ambulans Teslim Edildi

Teslim töreniyle ambulans filosu 38'e çıktı

Sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik yatırımlar kapsamında Bilecik iline tahsis edilen üç yeni ambulans için düzenlenen teslim töreninde, araçların anahtarları takdim edildi.

Törende Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu tarafından Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı'ya verilen anahtarlarla birlikte, ildeki toplam ambulans sayısı 38'e yükseldi.

İl genelinde şu araçlar hizmet veriyor: 32 monoblok ambulans, 2 motosiklet ambulans, 2 arazi tipi ambulans, 1 obez ambulans ve 1 adet 4 yataklı ambulans.

Teslim töreninde konuşan Dr. Ferhat Damkacı, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na destekleri için teşekkür ederek şunları söyledi: "İlimize kazandırılan yeni ambulanslarla birlikte acil sağlık hizmetlerimizi daha güçlü bir yapıya kavuşturuyoruz. Vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Yeni ambulanslarımızın Bilecik’imize hayırlı olmasını diliyorum".

Yeni ambulansların hizmete alınmasıyla acil sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliği ve müdahale kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

