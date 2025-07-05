DOLAR
39,81 -0,03%
EURO
46,9 0,15%
ALTIN
4.274,45 0%
BITCOIN
4.304.695,03 -0,38%

Bilecik'te Karavan Tutkunları 'Kınık Kamp ve Karavan Festivali'nde Buluştu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde düzenlenen Kınık Kamp ve Karavan Festivali, 200'ü aşkın karavanı ve katılımcıları bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 16:41
Bilecik'te Karavan Tutkunları 'Kınık Kamp ve Karavan Festivali'nde Buluştu

Bilecik'te Karavan Tutkunları 'Kınık Kamp ve Karavan Festivali'nde Buluştu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen 'Kınık Kamp ve Karavan Festivali', Türkiye'nin farklı illerinden gelen 200'ü aşkın karavanla büyük bir katılımla gerçekleşti. Festival, Gölbaşı Kamp Alanı'nda kamp tutkunu ve motosiklet sahiplerini bir araya getirdi.

Etkinlik alanında, Kınık köyünde yapılan çömlekler ile yerel kadınların ürettikleri el emeği ürünler sergilendi ve satışa sunuldu. Festivalin açılışında konuşan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bu tür etkinliklerin Kınık köyü ve ilçenin tanıtımına büyük katkı sağladığını vurgulayarak, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kınık Muhtarı Mehmet Gümüştekin, köylerinin yıllardır çömlekçilik ile anıldığını dile getirerek, bu festivalin de Kınık'ın yeni bir değeri olarak tanınmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

Festival, yarın sona erecek olup, çeşitli aktiviteler, oyunlar ve konserlerle dolu bir program sunuyor. Etkinliğin açılışına Bilecik İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı ve birçok davetli ile yerel halk katıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Kınık Kamp ve Karavan Festivali" düzenlendi. Türkiye'nin farklı...

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Kınık Kamp ve Karavan Festivali" düzenlendi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 200'ü aşkın karavan, çok sayıda kamp tutkunu ve motosikletli Gölbaşı Kamp Alanı'nda buluştu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Kınık Kamp ve Karavan Festivali" düzenlendi. Türkiye'nin farklı...

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Kınık Kamp ve Karavan Festivali" düzenlendi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 200'ü aşkın karavan, çok sayıda kamp tutkunu ve motosikletli Gölbaşı Kamp Alanı'nda buluştu.

İLGİLİ HABERLER

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
66. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri Başladı
2
Porsche’ye meydan okuyan SUV: BYD Seal U! Hem lüks hem de sadece 563.000 TL
3
Pastanecilerden daha güzel yapacağınız haşhaşlı çörek tarifi bulundu! Pastaneciler tarifi satın almak için kapınızda bekleyecek
4
KPSS'li KPSS'siz belediyeye memur alımı! Listedeki şartları taşıyan hemen başvuruya koşsun
5
Aşık olmak için doğmuş 3 burç! Onlar aşkına her zaman sadık, sevince tam seviyorlar
6
Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde 'Topraktan Kopuşun Hikayesi' Sergisi Başladı
7
Bilecik'te Karavan Tutkunları 'Kınık Kamp ve Karavan Festivali'nde Buluştu

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL

Nissan Temmuz Ayında Faizsiz Kredi ve Nakit İndirimleriyle Dikkat Çekiyor

Milyonlara Müjde! TOKİ 2025 e-Devlet Başvuru Ekranı Ne Zaman Açılacak?

Torba Yasa TBMM'de: Çalışanların Beklentileri ve Gerçekler Karşı Karşıya

Konya'da Çiftçilere Yüzde 70 Hibe Desteği Müjdesi!

Merkez Bankası Temmuz Faiz Kararında Nefesler Tutuldu

Memur Zamları ile Güncellenen Ödeme Tutarları Belli Oldu

Müjde! 469 İşçi Alımı İçin Başvurular 7 Temmuz'da Başlıyor

20.000 TL Çeyiz Desteği! 18-30 Yaş Arası Gençlere Özel Proje Başladı

Asgari Ücrete Temmuz Ayında Zam Beklentisi Artıyor

Milyonlarca Araç Sahibine Duyuru: MTV İkinci Taksit İçin Son Tarih 31 Temmuz