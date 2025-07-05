Bilecik'te Karavan Tutkunları 'Kınık Kamp ve Karavan Festivali'nde Buluştu

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen 'Kınık Kamp ve Karavan Festivali', Türkiye'nin farklı illerinden gelen 200'ü aşkın karavanla büyük bir katılımla gerçekleşti. Festival, Gölbaşı Kamp Alanı'nda kamp tutkunu ve motosiklet sahiplerini bir araya getirdi.

Etkinlik alanında, Kınık köyünde yapılan çömlekler ile yerel kadınların ürettikleri el emeği ürünler sergilendi ve satışa sunuldu. Festivalin açılışında konuşan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bu tür etkinliklerin Kınık köyü ve ilçenin tanıtımına büyük katkı sağladığını vurgulayarak, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kınık Muhtarı Mehmet Gümüştekin, köylerinin yıllardır çömlekçilik ile anıldığını dile getirerek, bu festivalin de Kınık'ın yeni bir değeri olarak tanınmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

Festival, yarın sona erecek olup, çeşitli aktiviteler, oyunlar ve konserlerle dolu bir program sunuyor. Etkinliğin açılışına Bilecik İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı ve birçok davetli ile yerel halk katıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Kınık Kamp ve Karavan Festivali" düzenlendi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 200'ü aşkın karavan, çok sayıda kamp tutkunu ve motosikletli Gölbaşı Kamp Alanı'nda buluştu.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Kınık Kamp ve Karavan Festivali" düzenlendi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 200'ü aşkın karavan, çok sayıda kamp tutkunu ve motosikletli Gölbaşı Kamp Alanı'nda buluştu.