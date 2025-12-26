DOLAR
Bilecik'te Kick Boks Spor Okullarına Yoğun İlgi

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları'nda sürdürülen kick boks antrenmanları, uzman antrenörler eşliğinde genç sporcuların yoğun katılımıyla sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:17
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın programı gençleri spora çekiyor

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları bünyesinde sürdürülen kick boks antrenmanları, genç sporcuların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Antrenmanlar, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülüyor.

Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda sporcular, dinamik ısınma hareketleriyle antrenmanlara başlıyor. Temel duruş ve gard çalışmaları sonrasında yumruk-tekme kombinasyonları, hız ve çeviklik istasyonları ile kondisyon odaklı uygulamalar tempoyu artırıyor.

Disiplinli ve planlı bir program çerçevesinde yapılan antrenmanlarda sporcular; güç, denge, disiplin ve özgüven kazanırken, mücadele ruhunu güvenli ve kontrollü bir ortamda geliştirme imkânı buluyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Gençlerimizi spora yönlendirmek, sağlıklı bireyler yetiştirmek ve disiplinli bir yaşam alışkanlığı kazandırmak en büyük hedefimiz. Spor okullarımızda çocuklarımızı uzman antrenörlerimizle güvenli ortamlarda geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

