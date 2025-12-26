DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,61 0,58%
ALTIN
6.228,04 -0,94%
BITCOIN
3.805.857,06 -0,91%

Bilecik'te PTT Kargo Araçları Trafiği Felç Ediyor

Bilecik İstiklal Mahallesi Kuvayi Milliye Sokak'ta PTT'ye ait kargo araçlarının park etmesi sabah ve akşam saatlerinde trafiği kilitliyor; sürücüler çözüm istiyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 15:55
Bilecik'te PTT Kargo Araçları Trafiği Felç Ediyor

Bilecik'te PTT kargo araçları sabah ve akşam trafiği kilitliyor

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Kuvayi Milliye Sokak’ta, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT)'ne bağlı taşeron firmanın kargo araçları her sabah ilçelerden kargo almaya, akşamları ise kargo bırakmaya geliyor. Bu durum, PTT Kargo önünde yeterli park yeri bulunamaması nedeniyle sokakta bekleme yapan araçların yolunu tıkayarak bölge trafiğinin aksamasına neden oluyor.

Sürücüler isyan ediyor

Park yeri bulamayan sürücüler sokakta beklemek zorunda kalırken, yolda oluşan duraksamalar diğer araçların ilerlemesini engelliyor. Korna çalan sürücülere aldırış etmeyen kargo araçları nedeniyle trafik sık sık kilitleniyor ve bölgedeki sürücüler bu duruma tepki gösteriyor.

Çözüm bekleniyor

Her sabah ve akşam tekrarlanan trafik yoğunluğu, mahalle sakinleri ve yol kullanıcıları tarafından yetkililere iletiliyor. Vatandaşlar, bölgedeki erişim ve park sorununa hızlı bir müdahale ile çözüm bulunmasını talep ediyor.

HER SABAH TRAFİĞİ FELÇ EDEN KARGO ARAÇLARI SÜRÜCÜLERİ ÇİLEDEN ÇIKARDI

HER SABAH TRAFİĞİ FELÇ EDEN KARGO ARAÇLARI SÜRÜCÜLERİ ÇİLEDEN ÇIKARDI

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'te PTT Kargo Araçları Trafiği Felç Ediyor
2
Ozan Köyü'nde 'Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek' eğitimine yoğun ilgi
3
Hacıbaba Pastaneleri 41'inci Yıl İndirimi Diyarbakır'ta Yoğun İlgi Gördü
4
Tekirdağ'da Fotokapana Yansıyan 18 Yaban Domuzu Sürüsü
5
Besni'de Sosyal Projeler İçin Kurumsal Planlama Toplantısı
6
Duraklı (Atoluğu) Camii Restorasyonla Yeniden İbadete Açıldı
7
Kürşat Bozkurt Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürü olarak göreve başladı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı