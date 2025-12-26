Bilecik'te PTT Kargo Araçları Trafiği Felç Ediyor

Bilecik'te PTT kargo araçları sabah ve akşam trafiği kilitliyor

Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Kuvayi Milliye Sokak’ta, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT)'ne bağlı taşeron firmanın kargo araçları her sabah ilçelerden kargo almaya, akşamları ise kargo bırakmaya geliyor. Bu durum, PTT Kargo önünde yeterli park yeri bulunamaması nedeniyle sokakta bekleme yapan araçların yolunu tıkayarak bölge trafiğinin aksamasına neden oluyor.

Sürücüler isyan ediyor

Park yeri bulamayan sürücüler sokakta beklemek zorunda kalırken, yolda oluşan duraksamalar diğer araçların ilerlemesini engelliyor. Korna çalan sürücülere aldırış etmeyen kargo araçları nedeniyle trafik sık sık kilitleniyor ve bölgedeki sürücüler bu duruma tepki gösteriyor.

Çözüm bekleniyor

Her sabah ve akşam tekrarlanan trafik yoğunluğu, mahalle sakinleri ve yol kullanıcıları tarafından yetkililere iletiliyor. Vatandaşlar, bölgedeki erişim ve park sorununa hızlı bir müdahale ile çözüm bulunmasını talep ediyor.

