Bilecik'te Soğuk Hava Uyarısı: 26 Aralık 2025 - 2 Ocak 2026

Bilecik Valiliği, 26 Aralık 2025-2 Ocak 2026 arası 4-10°C düşüş, en düşük -3°C, karla karışık yağmur ve don uyarısı yaptı; ulaşım ve tarımda tedbir çağrısı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:11
Bilecik Valiliği'nden kritik duyuru

Bilecik Valiliği, son meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceğini belirterek vatandaşları uyardı.

Açıklamada, halen mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bölge genelinde 4 ila 10 derece azalmasının beklendiği, soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdürmesinin tahmin edildiği bildirildi.

Valilik, özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olaylarının görülebileceğini; bunun kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaratabileceğini kaydetti.

Tarımsal faaliyetlerin sürdüğü alanlarda ise soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artırarak ürün kayıplarına yol açabileceği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, 26 Aralık 2025 Cuma gününden itibaren Bilecik’in soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesinin beklendiği; yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağının tahmin edildiği belirtildi. İl merkezinde 26 Aralık 2025 ile 2 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük sıcaklıkların -3 dereceye kadar düşmesinin beklendiği ifade edildi.

Meteorolojik uyarının 26 Aralık 2025 saat 10.00 itibarıyla başlayıp 2 Ocak 2026 saat 10.00a kadar geçerli olacağı duyuruldu. Valilik, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

