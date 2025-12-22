ETÜ'de İklim Değişikliği Paneli: Etkiler ve Çözümler

ETÜ'de "İklim Değişikliği: Etkiler ve Çözüm Arayışları" Paneli

Panelin düzenleniş amacı ve organizasyon

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Koordinatörlüğü öncülüğünde; ETÜ öğrenci topluluklarından Ekoloji ve İklim Kulübü ile Kutup Araştırmaları Kulübü katkılarıyla "İklim Değişikliği: Etkiler ve Çözüm Arayışları" adlı panel gerçekleştirildi. Etkinlik, iklim değişikliğinin çevresel ve toplumsal etkilerini bilimsel veriler ışığında ele almak, disiplinler arası çözüm yaklaşımlarını tartışmak ve sürdürülebilirlik farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlendi.

Katılım ve açılış

Panele, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fatih Yetim, Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Prof. Dr. Naim Ürkmez, Genel Sekreter Prof. Dr. Ahmet Dumlu ile çok sayıda personel ve öğrenci katıldı.

Sunumlar ve ele alınan konular

Moderatörlüğünü Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nihal Gördes Aydoğdu'nun üstlendiği panelde, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Tosunoğlu iklim değişikliğinin ekstrem hidrolojik olaylar üzerindeki yansımalarını ele aldı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Handan Akalın iklim değişikliği ile beslenme süreçleri arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.

Ayrıca Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cansaran Ertaş, iklim değişikliği koşullarında kar ölçümü, yönetimi ve su kaynaklarına yönelik yaklaşımlar hakkında bilgi verirken, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuba Yetim küresel ölçekte değişen iklim koşullarına karşı yapılması gerekenleri paylaştı.

Kapanış ve uygulamalı farkındalık

Program, katılımcıların yoğun ilgisiyle devam etti ve panel, Ekoloji ve İklim Kulübü ile Kutup Araştırmaları Kulübü öğrencilerinin ambalaj atıklarının toplanması ve geri dönüşümünü teşvik etmek amacıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen DOA İade Makinesi'nin tanıtımının yapılmasıyla sona erdi.

