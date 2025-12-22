Konya'da Yağışlar Anamas (Dedegöl) Zirvesini Beyazlattı

Konya merkez ve ilçelerinde etkili olan yağışların ardından metrekareye düşen yağış miktarları belli oldu. Yağışlar yüksek kesimlerde kara dönüşürken, bazı yerleşim merkezlerinde yağmur etkili oldu.

Anamas (Dedegöl) beyaza büründü

Yağışlar sonucu Beyşehir ilçesinin simgesi haline gelen Anamas Dağı'nın Dedegöl zirvesi beyaza büründü. Beyşehir ilçe merkezinden de görülebilen Anamas, bulutlar arasındaki kartpostallık görüntüsüyle ilgi çekti.

24 saatlik yağış raporu

Meteoroloji verilerine göre son 24 saat içinde en çok yağış alan ilçe Derebucak oldu: 21,7 kilogram. Bunu Beyşehir Yeşildağ Orman Sahası izledi: 19,5 kilogram. Diğer ölçümler şöyle kaydedildi: Beyşehir 5,2 kilogram, Hüyük 4,8 kilogram, Seydişehir 4,4 kilogram, Derbent 1,0 kilogram.

Bu ilçeler dışında kalan Konya'nın merkez ve diğer bölgelerinde kayda değer bir yağış görülmedi.

