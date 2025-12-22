DOLAR
Konya'da Yağışlar Anamas (Dedegöl) Zirvesini Beyazlattı

Konya'daki yağışlar yüksek kesimlerde kara dönüşürken, Anamas Dağı'nın Dedegöl zirvesi beyaza büründü; Derebucak 21,7 kg ile en çok yağış aldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:26
Konya merkez ve ilçelerinde etkili olan yağışların ardından metrekareye düşen yağış miktarları belli oldu. Yağışlar yüksek kesimlerde kara dönüşürken, bazı yerleşim merkezlerinde yağmur etkili oldu.

Anamas (Dedegöl) beyaza büründü

Yağışlar sonucu Beyşehir ilçesinin simgesi haline gelen Anamas Dağı'nın Dedegöl zirvesi beyaza büründü. Beyşehir ilçe merkezinden de görülebilen Anamas, bulutlar arasındaki kartpostallık görüntüsüyle ilgi çekti.

24 saatlik yağış raporu

Meteoroloji verilerine göre son 24 saat içinde en çok yağış alan ilçe Derebucak oldu: 21,7 kilogram. Bunu Beyşehir Yeşildağ Orman Sahası izledi: 19,5 kilogram. Diğer ölçümler şöyle kaydedildi: Beyşehir 5,2 kilogram, Hüyük 4,8 kilogram, Seydişehir 4,4 kilogram, Derbent 1,0 kilogram.

Bu ilçeler dışında kalan Konya'nın merkez ve diğer bölgelerinde kayda değer bir yağış görülmedi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

