İnebolu'da Beyaz Kum Midyesine Sıkı Denetim: 1.400 Ton Karaya Çıkarıldı

İnebolu'da Beyaz Kum Midyesine Sıkı Denetim

Karadeniz'den çıkarılan beyaz kum midyeleri, İnebolu Kaymakamlığı ve İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle denetleniyor.

Doğanyurt ve Çatalzeytin hattında toplanan midyeler, İnebolu limanından kamyonlara yüklenerek fabrikalara sevk ediliyor. İlgili müdürlük ekipleri, kıyıya çıkarılan midyelerin boy ölçümlerini yaparak yasal sınıra uygunluğunu kontrol ediyor.

Sevkiyat ve İhracat Rotaları

Çıkartılan midyelerin Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'daki fabrikalara gönderildiği; işlendikten sonra İtalya'ya ihraç edildiği bildirildi.

Kastamonu'da bugüne kadar 1.400 ton beyaz kum midyesinin karaya çıkarıldığı öğrenildi.

KARADENİZ’DE YAKALANAN BİN 400 TON BEYAZ KUM MİDYESİ, FABRİKALARDA İŞLENDİKTEN SONRA İTALYA’YA İHRAÇ EDİLİYOR.