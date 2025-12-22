DOLAR
İnebolu'da Beyaz Kum Midyesine Sıkı Denetim: 1.400 Ton Karaya Çıkarıldı

İnebolu'da Karadeniz'den çıkarılan beyaz kum midyelerine İnebolu Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından sıkı denetim uygulanıyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:46
İnebolu'da Beyaz Kum Midyesine Sıkı Denetim

Karadeniz'den çıkarılan beyaz kum midyeleri, İnebolu Kaymakamlığı ve İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle denetleniyor.

Doğanyurt ve Çatalzeytin hattında toplanan midyeler, İnebolu limanından kamyonlara yüklenerek fabrikalara sevk ediliyor. İlgili müdürlük ekipleri, kıyıya çıkarılan midyelerin boy ölçümlerini yaparak yasal sınıra uygunluğunu kontrol ediyor.

Sevkiyat ve İhracat Rotaları

Çıkartılan midyelerin Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul'daki fabrikalara gönderildiği; işlendikten sonra İtalya'ya ihraç edildiği bildirildi.

Kastamonu'da bugüne kadar 1.400 ton beyaz kum midyesinin karaya çıkarıldığı öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

