Sivas’ta karla mücadele hazır: 93 araç, 124 personel sahada

Türkiye’nin en sert kış şartlarına sahip illerinden Sivas’ta İl Özel İdare karla mücadele ekipleri sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı. İl genelinde 93 araç ve 124 personel ile yürütülecek çalışmalar, filoya katılacak yeni araçlarla birlikte kesintisiz sürdürülecek.

Yüzölçümü açısından geniş bir coğrafyaya sahip olan kentte, bin 231 köy ve 7 bin 489 kilometrelik yol ağı üzerinde karla mücadele operasyonları planlandı. Ekiplerin önceliği, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların can ile mal güvenliğinin korunması olarak belirlendi.

Vali Yılmaz Şimşek yerinde inceledi

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas İl Özel İdaresi Makine İkmal Müdürlüğünü ziyaret ederek kış hazırlıklarını yerinde inceledi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt’tan bilgi alan Vali Şimşek, personele kolaylıklar diledi ve çalışmaların titizlikle yürütüleceğini vurguladı.

Vali Şimşek, "7 bin 489 kilometrelik yol ağında karla mücadele faaliyetlerimizi büyük bir titizlikle yürüteceğiz. Bu kapsamda, il genelinde 93 araç ve 124 personelimiz kış sezonu boyunca sahada aktif olarak görev yapacaktır. Ayrıca önümüzdeki günlerde filomuza katılacak yeni araçlarla birlikte karla mücadele kapasitemiz daha da güçlenecektir" dedi.

Öncelik can ve mal güvenliği

Vali Şimşek, personelin kış dönemi boyunca mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapacağını belirterek, "Önceliğimiz, her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğidir. Özellikle hastalık, doğum, ölüm gibi acil durumların yaşandığı bölgeler ile taşımalı eğitim yapılan köy yolları ilk etapta ulaşıma açılacak; ihtiyaç duyulan her noktada ekiplerimiz gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapacaktır. İnşallah kış sezonu boyunca ilgili kurumlarımız ile koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu süreçte vatandaşlarımızdan da yaşanacak her türlü olumsuzluğu bize ihbar konusunda duyarlılık göstermelerini istirham ediyorum. Bu vesileyle, zorlu kış şartlarında fedakârca görev yapacak tüm personelimize şimdiden kolaylıklar diliyor; ilimizde kazasız, belasız ve sorunsuz bereketli bir kış sezonu geçirmeyi temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

