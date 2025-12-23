Bilecik Valisi Sözer, Yeni Yıl Tedbirleri Koordinasyon Toplantısına Katıldı
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) ile gerçekleştirilen toplantıya katıldı.
Toplantı Detayları ve Katılımcılar
Toplantıya, 81 il valisinin katıldığı oturumda Bilecik heyeti olarak Vali Faik Oktay Sözer'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı ve İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener yer aldı.
Gündem: Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon
Toplantıda, yılbaşı süresince ülke genelinde alınacak güvenlik, asayiş, trafik ve kamu düzeni tedbirleri ele alındı. Ayrıca vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamında karşılamasını sağlamak amacıyla yürütülecek çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon konuları değerlendirildi.
Hedef, yeni yıl kutlamalarında kamu güvenliğinin sağlanması ve olayların önlenmesine yönelik eşgüdümlü tedbirlerin hayata geçirilmesidir.
