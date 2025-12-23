DOLAR
Bilecik Valisi Sözer, Yeni Yıl Tedbirleri Koordinasyon Toplantısına Katıldı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığındaki VKS toplantısına, jandarma ve emniyet müdürüyle katılarak yılbaşı güvenlik tedbirlerini görüştü.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:00
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) ile gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Toplantı Detayları ve Katılımcılar

Toplantıya, 81 il valisinin katıldığı oturumda Bilecik heyeti olarak Vali Faik Oktay Sözer'in yanı sıra İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı ve İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener yer aldı.

Gündem: Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon

Toplantıda, yılbaşı süresince ülke genelinde alınacak güvenlik, asayiş, trafik ve kamu düzeni tedbirleri ele alındı. Ayrıca vatandaşların yeni yılı huzur ve güven ortamında karşılamasını sağlamak amacıyla yürütülecek çalışmalar ve kurumlar arası koordinasyon konuları değerlendirildi.

Hedef, yeni yıl kutlamalarında kamu güvenliğinin sağlanması ve olayların önlenmesine yönelik eşgüdümlü tedbirlerin hayata geçirilmesidir.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

