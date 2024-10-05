Bilkent Senfoni Orkestrası'ndan Uzay Temalı 'Gezegenler' Konseri

Bilkent Senfoni Orkestrası'ndan Uzay Temalı Konser

Bilkent Senfoni Orkestrası, "Dünya Uzay Haftası" etkinlikleri çerçevesinde dikkat çekici bir etkinlik düzenledi. NASA'dan Türkiye'ye gelen astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, dinleyicilere uzayı anlatırken, konserin teması "Gezegenler" oldu.

Bilim ve Sanat Buluşması

Bilkent Odeon'da gerçekleştirilen bu ilham verici konserde, Bilkent Senfoni Orkestrası, ünlü İngiliz besteci Gustav Holst'un "The Planets" isimli eserini seslendirdi. Bu eser, Dünya'dan görülen Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin astrolojik karakterlerini temsil ediyor; Jüpiter ve Mars gibi gezegenler de bu eser içinde önemli bir yer tutuyor.

Uzay Görüntüleri ve Yoğun İlgi

Konser sırasında, Dr. Umut Yıldız tarafından yapılan uzay anlatımları ve NASA'nın uzay görüntüleri, seyircilerle buluştu. Bu etkileyici görseller, dinleyicileri uzayda bir yolculuğa çıkarırken, konser yoğun ilgi gördü.

Bilkent Senfoni Orkestrasınca "Dünya Uzay Haftası" kapsamında NASA'dan Türkiye'ye gelen astrofizikçi Dr. Umut Yıldız'ın uzay anlatımları eşliğinde "Gezegenler" konseri düzenlendi.

Bilkent Senfoni Orkestrasınca "Dünya Uzay Haftası" kapsamında NASA'dan Türkiye'ye gelen astrofizikçi Dr. Umut Yıldız'ın uzay anlatımları eşliğinde "Gezegenler" konseri düzenlendi.

Bilkent Senfoni Orkestrasınca "Dünya Uzay Haftası" kapsamında NASA'dan Türkiye'ye gelen astrofizikçi Dr. Umut Yıldız'ın uzay anlatımları eşliğinde "Gezegenler" konseri düzenlendi.

Bilkent Senfoni Orkestrasınca "Dünya Uzay Haftası" kapsamında NASA'dan Türkiye'ye gelen astrofizikçi Dr. Umut Yıldız'ın uzay anlatımları eşliğinde "Gezegenler" konseri düzenlendi.

Bilkent Senfoni Orkestrasınca "Dünya Uzay Haftası" kapsamında NASA'dan Türkiye'ye gelen astrofizikçi Dr. Umut Yıldız'ın uzay anlatımları eşliğinde "Gezegenler" konseri düzenlendi.

Bilkent Senfoni Orkestrasınca "Dünya Uzay Haftası" kapsamında NASA'dan Türkiye'ye gelen astrofizikçi Dr. Umut Yıldız'ın uzay anlatımları eşliğinde "Gezegenler" konseri düzenlendi.

Bilkent Senfoni Orkestrasınca "Dünya Uzay Haftası" kapsamında NASA'dan Türkiye'ye gelen astrofizikçi Dr. Umut Yıldız'ın uzay anlatımları eşliğinde "Gezegenler" konseri düzenlendi.

Bilkent Senfoni Orkestrasınca "Dünya Uzay Haftası" kapsamında NASA'dan Türkiye'ye gelen astrofizikçi Dr. Umut Yıldız'ın uzay anlatımları eşliğinde "Gezegenler" konseri düzenlendi.