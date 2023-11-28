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BİM 1 Aralık aktüel ürünleri ortaya çıktı! Bu ürünler dev indirimle kapış kapış satılacak

BİM 1 Aralık aktüel ürünleri ortaya çıktı! Bu ürünler dev indirimle kapış kapış satılacak Bu hafta herkes bütün ihtiyaçlarını BİM'den karşılayacak! Tüm detaylar haberimizde.