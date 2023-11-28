BİM 1 Aralık aktüel ürünleri ortaya çıktı! Bu ürünler dev indirimle kapış kapış satılacak
Bu hafta herkes bütün ihtiyaçlarını BİM'den karşılayacak! Tüm detaylar haberimizde.
BİM kampanyası yoğun ilgi görüyor! Birçok mutfak ihtiyacında indirimli fiyatlar başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
BİM MARKET KAMPANYASI
Son dönemlerde fiyatlar günden güne artış göstermeye devam ederken zincir marketlerin aktüel ürünler kampanyaları yoğun ilgi görüyor. BİM Markette bu hafta indirimli olarak satılacak ürünler ve fiyatları şu şekilde;
-Dijitsu 58" UHD Smart Led Tv fiyatı: 10.999 TL
-Dijitsu 32" HD Ready Tv fiyatı: 3.199 TL
-Kumtel Beyaz Cam Ankastre Set fiyatı: 5.999 TL
-Stanley Termos Advanture 1 Litre fiyatı: 999 TL
-Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge fiyatı: 2.699 TL
-Kumtel İnox Set Üstü Ocak fiyatı: 1.599 TL
-Arnica Blender Seti fiyatı: 1.099 TL
-Yer Sofrası fiyatı: 329 TL
-Luxell Air Fryer Cam Yağ Spreyi 200 ml fiyatı: 64,50 TL
-Luxell XXL Fastfryer fiyatı: 2.499 TL
-Colorina Pasta Servis Seti fiyatı: 229 TL
-Colorina Çay Tabağı 6'lı fiyatı: 99 TL
-Colorina Cam Kase 3'lü fiyatı: 65 TL
-Colorina Ayaklı Kek Tabağı fiyatı: 129 TL
-Colorina İki Katlı Kurabiyelik fiyatı: 139 TL
-Bonera Ezme Granit Tava 20 cm fiyatı: 209 TL
-Bonera Ezme Granit Tava 26 cm fiyatı: 279 TL
-Bonera Ezme Kapaklı Sahan fiyatı: 279 TL
-Glass in love Ayaklı Cam Şekerlik fiyatı: 89 TL
-Glass in love Kahve Yanı Cam Su Bardağı 6'lı fiyatı: 79 TL
-Glass in love Cam Kupa 6'lı fiyatı: 99 TL
-Glass in love Cam Büyük Kase fiyatı: 119 TL
-Glass in love Cam Espresso Bardağı 6'lı fiyatı: 49 TL
-Glass in love Ayaklı Cam Meyvelik fiyatı: 189 TL
-Glass in love Cam Kase Seti fiyatı: 129 TL
-Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri fiyatı: 65 TL
-Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası fiyatı: 65 TL
-Tek Fiyat Mutfak Ürünleri fiyatı: 23,50 TL
-Kağıt Sufle / Muffin Kabı 10'lu fiyatı: 19,50 TL
-Casilda Home Gravürlü Su Bardağı 3'lü fiyatı: 79 TL
-Büyük Kesme Panosu fiyatı: 44,50 TL
-Tek Fiyat Mutfak Ekipmanları fiyatı: 24,50 TL.