Koçlar ilişkilerinde neleri sever, nelerden hoşlanmaz? Ateş elementinin etkisi

Koçların ilişki tarzı, avantajları ve zayıflıkları

Koçlar, ilişkilerinde kendi başlarına karar vermek isterler. Onlara söz geçirmek çok güçtür. Kendilerini var etmek için ‘Ben buradayım’ derler. Bu durum, bazen başkaları tarafından baskıcı bir tavır olarak algılanabilir. Koçlar, dolaylı yollardan hoşlanmazlar. Sabırsız ve çocuksu bir yapıları vardır. Kuralları yıkmak ve sınırları aşmak isterler. Samimi bir şekilde davranırlar.

Koç Burcunun avantajları

Koçla birlikte olan kişi, cesaretli ve dürüst olmalıdır. Bir Koçta, bu enerjiyi yoğun bir şekilde hissedersiniz. Koç, size saklı kapaklı davranmayacak, açık açık söyleyecektir. Yapmacıklıktan uzak olması, onun hem güçlü dostlar hem de güçlü düşmanlar edinmesine neden olabilir.

Koç burcunun zayıflıkları

Ancak Koç, kendini düşünmeye meyillidir. Önce kendini önemseyebilir ve sizin duygularınızı göz ardı edebilir. Farkına vardığında ise çok geç olabilir. Koçun, kolay sinirlenen ve zarar verebilen bir yanı vardır. Kimi zaman aşırı bağımsız ve uyumsuzdur. Özellikle Koç kadınları, bu yönleriyle ilişkilerde zorluklar çekebilirler. Yalnız kalmaya eğilimlidirler.

Koçlar, çekici ve karşı cinsin ilgisini çeken birçok özelliğe sahiptir. Fakat çekiciliklerine rağmen, beklenmedik sorunlar yüzünden ilişkilerinde gerilimler ve engeller yaşayabilirler. Koçların güçlü enerjilerini dengelemesi ve bu sırada partnerine karşı daha anlayışlı bir tutum sergilemesi çok faydalı olacaktır. İlişkilerde baskın davranışları yüzünden size uyum sağlayacak bir partneri bulmaları güç olabilir.

Koç eril bir burçtur ve başkalarının peşinden gitmeyi değil, lider olmayı ister. İlişkilerinde de, ateş elementinin verdiği hareketlilik, yönlendiricilik özelliklerine sahiptir. İşbirliklerinde de kendilerini güçlü bir şekilde ifade etmek isterler. Bu özellikle Koç kadınları için bazen bir sorun haline gelebilir. Çünkü bu burcun kadınları, erkeklerle ilişkilerinde daha yarışmacı ve kendi güçlerini onlarla kıyaslayan bir tavır takınma eğiliminde olabilirler.

Koçlar ilişkilerinde doğrudurlar. Haritalarında Koç burcu güçlü olan kadınlar, kendi partnerlerini geçmek ve üstün olmak isterler ancak, bunu başarsalar bile bu durum sonunda sorunlar yaratabilir. Genel olarak bu başarı isteğinin arkasında kendine güven eksikliği yatabilir.

Koçlar aşkta çok oyunbaz ve maceraperesttirler. Hevesli doğaları ve atak tavırlarıyla acele edebilir ve düşünmeden harekete geçebilirler. Onlar için düşünce değil, eylem önemlidir. Ancak, haritalarında güçlü Koç burcu kişileri, özellikle Venüs de bu burçtaysa, aşkı bir saman alevi gibi tüketebilirler. Koçlar deneyimli ve fethetmeyi seven bir yapıları vardır. Sınırları zorlayabilirler.