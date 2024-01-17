Venüs ve Neptün’ün arasındaki kare açının hayatınız üzerindeki etkileri

Dinçer Güner: Venüs ve Neptün arasındaki kare açının etkileri

3 gün boyunca sürecek olan bu göksel olay, hayatınızın bazı alanlarında değişikliklere neden olabilir. Özellikle aşk, sağlık, maddiyat ve güzellik konularında dikkatli olmanız gerekebilir.

Aşk hayatınızda neler olabilir?

Bu dönemde, gizli veya yasak ilişkilere yönelebilirsiniz. Ancak bu ilişkiler size mutluluk yerine sorun getirebilir. Çünkü çevrenizdeki insanlar bu ilişkileri onaylamayabilir veya sizinle aynı fikirde olmayabilir. Ayrıca, ilişkilerinizde çok fazla hayal kurmamaya veya gerçekleri göz ardı etmemeye çalışın. Çünkü yanlış anlamalara veya aldatılmaya meyilli olabilirsiniz.

Yeni tanıştığınız kişilere karşı da temkinli olun. Söyledikleri şeylere çok fazla güvenmeyin veya inanmayın. Çünkü zamanla hikayeleri, iddiaları veya sözleri değişebilir. Beklentilerinizi düşük tutun ve ipleri elinizden bırakmayın.

Sağlığınıza dikkat edin

Bu transit sırasında, boğaz, böbrek ve üreme organlarınız hassaslaşabilir. Bu nedenle, bu bölgelerinize özen gösterin ve gerektiğinde doktora başvurun. İlaç kullanıyorsanız, dozunuza ve yan etkilerine dikkat edin. Çünkü ilaçlar bu dönemde size daha fazla zarar verebilir.

Maddi konularda akıllıca hareket edin

Özel hayatınızla ilgili önemli kararlar almak için uygun bir zaman olmayabilir. Çünkü duygularınız mantığınızı bulandırabilir ve yanlış seçimler yapmanıza neden olabilir. Bu yüzden, ciddi konulardan ve tartışmalardan uzak durun. İlişkilerinizde gerçekçi olun ve verdiğiniz sözleri tutun. Aksi takdirde, size verilen sözlerin de boşa çıktığını görebilirsiniz. Bu da size hayal kırıklığı ve pişmanlık yaşatabilir.

Maddi değerlerinizde de belirsizlikler ve yanılgılar yaşayabilirsiniz. Para yönetimi ve finansal konularda akıllıca davranın. Finansal kararlarınızı veya alışveriş alışkanlıklarınızı duygularınıza göre değil, gerçeklere göre belirleyin. Bu dönemde, maddi konularda aşırıya kaçmamak ve bütçenize uygun hareket etmek önemlidir.

Güzellikle ilgili yeniliklere dikkat

Bu transit, güzellikle ilgili konularda da sizi etkileyebilir. Ancak bu etki olumlu değil, olumsuz olabilir. Bu yüzden, güzellikle ilgili yeni bir şeyler denemek için acele etmeyin. Çünkü hayalinizdeki görüntüyü elde edemeyebilir veya beklentiniz karşılanmayabilir. Bu da sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Bu dönemde, güzelliğinize zarar verebilecek riskli girişimlerden kaçının.