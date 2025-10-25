Devlet Tiyatroları Antalya Turizm Fuarı'nda: Sanat Turizmi Öne Çıktı

Devlet Tiyatroları Antalya Turizm Fuarı'nda Tanıtıldı

Devlet Tiyatroları, 7'ncisi düzenlenen Antalya Turizm Fuarı kapsamında önemli etkinliklere ev sahipliği yaptı. ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde "Türk Turizminin Kalbi Antalya'da Yüzde 100 Turizm" sloganıyla gerçekleştirilen fuarda, "Sanat Turizmi" konulu oturum öne çıktı.

Sanat Turizmi Oturumu ve Karadağlı'nın Vurguları

GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral'in moderatörlüğünde düzenlenen oturumda, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı sürdürülebilir turizmde kültürel ve sanatsal etkinliklerin önemini anlattı.

Karadağlı oturumda, "Tiyatro, bir bölgenin kaderini değiştirebilecek stratejik bir değer. Bölgesel oyunlar, farklı şehirlerden ve ülkelerden izleyici çekiyor. Bu durum hem bölgenin görünürlüğünü artırıyor hem de kültürel zenginlik yaratıyor." ifadelerini kullandı.

Karadağlı, kültürel miras alanlarında sahnelenen oyunların sürdürülebilir turizm modeli yarattığını ve bu sayede finanse edilecek büyük prodüksiyonların Türkiye'nin uluslararası sanat görünürlüğünü zirveye taşıyacağını vurguladı. Ayrıca birçok turistin belirli oyunları izlemek için yurt dışına seyahat ettiğine dikkat çekti.

Projeler, İzleyici Sayıları ve Festival Duyurusu

Devlet Tiyatroları'nın vizyonu doğrultusunda "Antik Tiyatrolar" ve "Kamyon Tiyatrosu" projeleri kapsamında 2025'te 14 ilde 63 açık hava temsili gerçekleştirildi ve yaklaşık 29 bin seyirciye ulaşıldı. Bu sayının artırılması için turizm acenteleriyle ortak projelerin sürdürüldüğü belirtildi.

Karadağlı, Devlet Tiyatroları'nın her yıl 15 farklı ülkede temsil vererek önemli bir kültürel diplomasi yürüttüğünü kaydetti ve 16. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali'ni 8-19 Mayıs 2026'da düzenleyeceklerini açıkladı.

Oturumu değerlendiren Selçuk Meral, Devlet Tiyatroları'nın bir uluslararası turizm fuarında ilk defa yer almasının mutluluk verici olduğunu ifade etti.

