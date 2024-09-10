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BİM 10 Eylül 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıİ: İşte BİM'de 1 hafta geçerli olacak indirimli ürünler

BİM'de bu hafta bebek bezlerinden kişisel bakım ürünlerine, süt ürünlerinden ev tekstiline kadar pek çok ürün indirimde. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 10.09.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 10:22
BİM 10 Eylül 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıİ: İşte BİM'de 1 hafta geçerli olacak indirimli ürünler

BİM, her hafta olduğu gibi 10 Eylül 2024 Salı gününe özel aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Müşterilerine birbirinden cazip fırsatlar sunan bu katalog, pek çok kişiyi mağazalara çekmeye hazırlanıyor. Hem bebek bezleri hem de kişisel bakım ürünleri ve süt ürünleri gibi geniş bir yelpazede indirim fırsatları sunan BİM, uygun fiyatlarla dolu bu fırsat ürünleriyle büyük ilgi görüyor. İşte 10 Eylül 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu ve bu haftanın öne çıkan indirimleri...

BİM 10 Eylül 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıİ: İşte BİM'de 1 hafta geçerli olacak indirimli ürünler

BEBEK ÜRÜNLERİNDE DEV İNDİRİMLER!

BİM, bu hafta bebek ürünlerinde büyük fırsatlar sunuyor. Özellikle bebek bezlerinde dikkat çekici bir indirim yer alıyor. 10 Eylül kataloğunda “Happy Luck Love” etiketi ile satışa sunulan aylık paket bebek bezleri, 275 TL fiyatla müşterilere sunulacak. Bu paketlerde 4, 5 ve 6 numara bebek bezleri bulunuyor. Farklı boyutlardaki bezlerde miktar değişiklik gösterirken, numaralar büyüdükçe bez sayısı azalıyor.

Bunun yanında, ıslak havlu da önemli bir indirimle raflarda yerini alacak. Bim aktüel kataloğunda ıslak havluların paket fiyatı 48,50 TL olarak belirlenmiş durumda.

ÇOCUK GİYİM VE KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİNDE KAÇIRMAYIN!

Bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda sadece bebek ürünleri değil, çocuklar için de fırsatlar sunuluyor. Çocuk atletlerikız ve erkek çocuk iç çamaşırları ve çoraplar da bu haftanın indirime giren ürünleri arasında yer alıyor. Özellikle ailelerin ilgisini çekecek bu ürünlerde fiyatlar oldukça uygun.

Kadınlar için de pek çok kişisel bakım ürünü BİM'de yerini alacak. Bu hafta raflarda makyaj çantası 189 TLdeodorant 49,50 TLlip balm (15 ml) 35 TL ve el kremi 32,50 TL fiyatlarıyla bulunacak. Ayrıca kadın ve çocuklar için soket çoraplar da indirimli fiyatlarla satılacak.

EV TEKSTİLİ VE KOZMETİK ÜRÜNLERİNDE BÜYÜK FIRSATLAR

Bu hafta BİM kataloğunda ev tekstili ürünleri ve kozmetik ürünlerinde de önemli indirimler bulunuyor. Özellikle makyaj süngeritemizleme jelimasaj aleti ve tüy dökücü krem gibi kişisel bakım ürünleri büyük indirimlerle dikkat çekiyor. Bim’de kişisel bakım ürünleri sık sık uygun fiyatlarıyla tercih ediliyor. Özellikle bu hafta mandal tokalar ikili set halinde 35 TL fiyatla satışa çıkacak. Bu fırsat, saç bakımına önem verenler için kaçırılmaması gereken bir seçenek.

BİM 10 Eylül 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıİ: İşte BİM'de 1 hafta geçerli olacak indirimli ürünler

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE KAÇIRILMAYACAK FIRSATLAR!

BİM 10 Eylül 2024 kataloğunda en çok dikkat çeken indirimlerden biri de süt ve süt ürünlerinde olacak. Dost markalı 5 kg yarım yağlı yoğurt, bu hafta 149 TL fiyatla raflarda yerini alacak. Yoğurt ihtiyacını karşılamak isteyenler için uygun fiyatlı bu seçenek oldukça cazip görünüyor. Ayrıca Torku markasına ait 3 kg %3 yağlı yoğurt109 TL fiyatıyla müşterilere sunulacak.

Sadece yoğurtla sınırlı kalmayan BİM, bu hafta tereyağıtost peyniri ve taze kaşar peyniri gibi ürünlerde de cazip indirimler sunuyor. Mutfak alışverişlerinizi yaparken bu ürünleri gözden kaçırmamanızda fayda var.

BİM 10 Eylül 2024 Salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandıİ: İşte BİM'de 1 hafta geçerli olacak indirimli ürünler

BİM, her hafta olduğu gibi 10 Eylül 2024 tarihinde de müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Bebek bezlerinden süt ürünlerinekişisel bakım ürünlerinden ev tekstiline kadar pek çok üründe indirimler bulunuyor. Özellikle bebek bakım ürünleri, kişisel bakım ve ev tekstili kategorisinde büyük ilgi çekecek fırsatlar sunan BİM, 10 Eylül kataloğunda da önemli indirimlerle müşterilerine hitap etmeye devam ediyor.

Bu hafta BİM mağazalarında yer alacak ürünleri kaçırmamak için alışveriş listenizi hazırlayıp erkenden mağazalara gitmenizde fayda var. 10 Eylül 2024 kataloğundaki fırsatlar, kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturmak isteyenler için büyük bir fırsat!

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