DOLAR
34,95 0,01%
EURO
36,8 -0,22%
ALTIN
2.981,66 -0,16%
BITCOIN
3.684.652,18 -2,22%

BİM 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu: Şaşırtan İndirim Fırsatları Burada!

BİM, 24 Aralık 2024 için yeni indirimli ürün kataloğunu duyurdu. Kaçırılmayacak fırsatlar ve ürün detayları burada.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 09:41
BİM 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu: Şaşırtan İndirim Fırsatları Burada!

BİM, 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğunu Duyurdu!

BİM, 24 Aralık 2024 Salı günü için müşterilerine cazip fırsatlar sunan yeni aktüel ürün kataloğunu yayımladı. Bu yılbaşı hazırlıklarına yönelik çeşitli indirimlerle dolu olan katalogda, alışıldık ürünlerdeki indirim kalitesi korunurken, görsellerdeki yenilikler dikkat çekiyor.

Yeni Yıl İçin Hazırlık Başlıyor!

BİM, bu katalogla birlikte müşterilerine lezzet dolu bir alışveriş deneyimi sunuyor. 24 Aralık’ta raflardaki yerini alacak ürünler arasında dikkat çeken bazı teklifler şöyle; Dubai çikolatası için gerekli tüm malzemeler, çikolata kalıbı 32,50 TL, kadayıf 200g 27,50 TL, tahin 300g ve üzüm pekmezi 79,50 TL’den; Antep fıstığı kreması 200gr 165 TL ve Nestle sütlü kuvertür çikolata 39,50 TL’den satılacak. Ayrıca, ürünlerin tariflerine ulaşmak için katalogdaki QR kodunu okuyarak detaylı bilgilere erişebilirsiniz.BİM 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu: Şaşırtan İndirim Fırsatları Burada!

Çeşitli Ürünler ve Fırsatlar

BİM aktüel indirimlerinde yer alan diğer ürünler arasında, Dr.Oetker’in zencefilli tarçınlı kurabiye 59 TL, meyveli sos 17,50 TL ve krem şanti 69,50 TL gibi fiyatlarla raflarda yer alacak. Ayrıca, Ülker beyaz ve sütlü pul çikolata çeşitleri ve %54 bitter çikolata 89 TL’den satışa sunulacak.

Hazır atıştırmalık kategorisinde ise, çıtır nohut 25 TL, soslu cips 29,50 TL ve çekirdek 57,50 TL gibi fiyatlar dikkat çekiyor. Gıda ürünlerinde geniş bir yelpazeye sahip olan BİM'de, protein tozu ve kolajen gibi ürünler de bulunuyor.BİM 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu: Şaşırtan İndirim Fırsatları Burada!

Ev Ekonomisine Katkı Sağlayan Alışverişler

BİM, 24 Aralık 2024 kampanyaları ile temel tüketime yönelik indirimler sunarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Ofçay Rize siyah çayı 119 TL, ıhlamur ve kış çayı çeşitleri 69 TL, Türk kahvesi 114,50 TL ile raflarda yer alacak.

Her Salı olduğu gibi, bu indirimli ürünler de ev içinde keyifle tüketebileceğiniz seçenekler sunuyor.

İLGİLİ HABERLER

16 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Dolunayın Etkileri ve Önemli Uyarılar

15 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Merkür Retrosu Sona Erdi, Dolunay Enerjisi Belirleyici!

A101 19 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayında! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bakan Kurum, 2025 İçin 1.331 Yeni Personel Alımını Duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilere Yılbaşı İçin 5 Bin Lira İkramiye Müjdesi Geldi
2
Kredi Kartı Limitlerinde Şok Düşüş: Yeni Düzenleme Geliyor
3
BİM 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu: Şaşırtan İndirim Fırsatları Burada!
4
16 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Dolunayın Etkileri ve Önemli Uyarılar
5
Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak
6
Emeklilere Promosyonda Rekor Ödeme: 21.000 TL!
7
Porsche’ye meydan okuyan SUV: BYD Seal U! Hem lüks hem de sadece 563.000 TL

Kredi Kartı Limitlerinde Şok Düşüş: Yeni Düzenleme Geliyor

Borsa İstanbul Haftaya %0,21 Yükselişle Başladı

BİM 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu: Şaşırtan İndirim Fırsatları Burada!

Emeklilere Yılbaşı İçin 5 Bin Lira İkramiye Müjdesi Geldi

Bakan Kurum, 2025 İçin 1.331 Yeni Personel Alımını Duyurdu

İtalyan Mutfağının Unutulmaz Makarna Sosları ve Eşleşmeleri

Yılbaşı Ritüelleri: 2025 İçin Para, Aşk ve Şans Getirin

16 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Dolunayın Etkileri ve Önemli Uyarılar

A101 19 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayında! Kaçırılmayacak Fırsatlar

BİM 20 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu ile Avantajlı Yılbaşı İndirimleri Sizi Bekliyor

15 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Merkür Retrosu Sona Erdi, Dolunay Enerjisi Belirleyici!

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak