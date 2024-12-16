BİM 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğu: Şaşırtan İndirim Fırsatları Burada!

BİM, 24 Aralık 2024 Aktüel Kataloğunu Duyurdu!

BİM, 24 Aralık 2024 Salı günü için müşterilerine cazip fırsatlar sunan yeni aktüel ürün kataloğunu yayımladı. Bu yılbaşı hazırlıklarına yönelik çeşitli indirimlerle dolu olan katalogda, alışıldık ürünlerdeki indirim kalitesi korunurken, görsellerdeki yenilikler dikkat çekiyor.

Yeni Yıl İçin Hazırlık Başlıyor!

BİM, bu katalogla birlikte müşterilerine lezzet dolu bir alışveriş deneyimi sunuyor. 24 Aralık’ta raflardaki yerini alacak ürünler arasında dikkat çeken bazı teklifler şöyle; Dubai çikolatası için gerekli tüm malzemeler, çikolata kalıbı 32,50 TL, kadayıf 200g 27,50 TL, tahin 300g ve üzüm pekmezi 79,50 TL’den; Antep fıstığı kreması 200gr 165 TL ve Nestle sütlü kuvertür çikolata 39,50 TL’den satılacak. Ayrıca, ürünlerin tariflerine ulaşmak için katalogdaki QR kodunu okuyarak detaylı bilgilere erişebilirsiniz.

Çeşitli Ürünler ve Fırsatlar

BİM aktüel indirimlerinde yer alan diğer ürünler arasında, Dr.Oetker’in zencefilli tarçınlı kurabiye 59 TL, meyveli sos 17,50 TL ve krem şanti 69,50 TL gibi fiyatlarla raflarda yer alacak. Ayrıca, Ülker beyaz ve sütlü pul çikolata çeşitleri ve %54 bitter çikolata 89 TL’den satışa sunulacak.

Hazır atıştırmalık kategorisinde ise, çıtır nohut 25 TL, soslu cips 29,50 TL ve çekirdek 57,50 TL gibi fiyatlar dikkat çekiyor. Gıda ürünlerinde geniş bir yelpazeye sahip olan BİM'de, protein tozu ve kolajen gibi ürünler de bulunuyor.

Ev Ekonomisine Katkı Sağlayan Alışverişler

BİM, 24 Aralık 2024 kampanyaları ile temel tüketime yönelik indirimler sunarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Ofçay Rize siyah çayı 119 TL, ıhlamur ve kış çayı çeşitleri 69 TL, Türk kahvesi 114,50 TL ile raflarda yer alacak.

Her Salı olduğu gibi, bu indirimli ürünler de ev içinde keyifle tüketebileceğiniz seçenekler sunuyor.