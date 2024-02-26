BİM'de vakumlu erzak kabı çikolata fiyatına satışta! Gıdalarını taze tutmak isteyen 1 Mart’a saatini kursun

BİM market, 1 Mart 2024 Cuma günü başlayacak olan aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Kataloğun en dikkat çeken ürünü ise vakumlu erzak kabı oldu. Bu saklama kabı, hem gıdaların tazeliğini koruyor hem de mutfakta yer tasarrufu sağlıyor. 1 Mart BİM aktüel katoloğunda başka hangi fırsatlar var? Detaylarda…

BİM market, 1 Mart 2024 Cuma günü başlayacak ve 7 Mart' ta ise son bulacak. Dev İndirimlerden yararlanmak isteyen herkes bu tarihlerde BİM marketlerde yerini alacak. Kataloğa göre, 400 ml, 1,2 litre ve 2 litrelik üç farklı boyda vakumlu erzak kabı bulunuyor. Fiyatları ise şöyle:





- Vakumlu Erzak Kabı 400 ml 16,50 TL

- Vakumlu Erzak Kabı 1,2 Litre 21,50 TL

- Vakumlu Erzak Kabı 2 Litre 31,50 TL

Bu fiyatlar, piyasadaki diğer vakumlu erzak kabı fiyatlarına göre oldukça uygun. Ayrıca BİM, bu ürünü sınırlı stokla satışa sunuyor. Bu yüzden kaçırmamak için acele etmeniz gerekecek.

1 MART BİM AKTÜEL KATOLOĞUNDA BAŞKA HANGİ FIRSATLAR VAR?

BİM 1 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğunda birçok farklı ürün grubu bulunuyor. Bu ürünler arasında teknoloji, elektrikli ev aletleri, mutfak eşyaları, tekstil, oyuncak ve daha fazlası var. Kataloğun en dikkat çeken ürünleri ise şunlar:

• LG 55" 4K Smart Nanocell Tv: 20.999 TL

• Dijitsu 50" UHD Android Led Tv: 9.499 TL





• Blaupunkt S10 Robomaster Akıllı Robot Süpürge: 7.999 TL

• Skyjet MK25 20" Elektrikli Bisiklet: 12.999 TL

• Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu: 5.799 TL

BİM 1 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğunda başka şu ürünler bulunuyor:

• Heifer Mega Robot Blender Set: 999 TL

• Range Çay Makinesi: 999 TL

• Range Türk Kahve Makinesi: 899 TL

• Kumtel Mini Fırın: 1.099 TL

• Onvo Dijital Tost Makinesi: 2.599 TL

• Stanley One Hand Mug Termos 470 ml: 89 TL





• Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge: 2.499 TL

• Range Dikey Elektrikli Süpürge: 899 TL

• Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu: 5.799 TL

• Everest Kablosuz Mouse: 99 TL

• Kütahya Porselen Tekli Tabak Çeşitleri: 37,50 TL

• Kütahya Porselen Sufle Kabı: 27,50 TL

• Kütahya Porselen Kase: 85 TL

• Chef’s Pro Wok Tava 28 cm: 219 TL

• Berlin Büyük Derin Çelik Tencere: 499 TL

• Chf’s Pro Yuvarlak Tepsi 30 cm: 179 TL





• Amboss Ezme Tava 26 cm: 359 TL

• Amboss Kek Kalıbı 26 cm: 239 TL

• Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık: 49,50 TL

• Glass in love Borosilikat Fincan 3’lü: 89 TL

BİM aktüel ürünlerinde yok yok…İşte mutfakta çok işinize yarayacak diğer indirimli ürünler:

• Glass in love Renkli Cam Gravürlü Su Şişesi 1 Litre: 89 TL

• Benante Çilek Figürlü Sıvı Sabunluk 350 ml: 99 TL

• Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı: 30,50 TL

• Benante Desenli Vakum Kapaklı Baharat Seti 3’lü: 189 TL

• Benante Desenli Vakum Kapaklı Saklama Kabı 3’lü: 189 TL

• Benante Çiçek Desenli Kupa 175 ml: 99 TL

• Bal Kovanozu: 49,50 TL

• Büyük Kesme Panosu: 49,50 TL

Bu ürünlerin hepsi BİM marketlerde 1 Mart 2024 Cuma gününden itibaren satışa sunulacak.