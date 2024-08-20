BİM'e Yarın Peşin Fiyatına 6 Taksitli Çekme Karavan Geliyor: BİM Market 21 Ağustos 2024 Çarşamba İndirimli Ürünler Kataloğu

BİM market, 21 Ağustos 2024 Çarşamba günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. Her hafta Salı ve Cuma günleri düzenlenen indirimlerle dikkat çeken BİM, bu hafta da geniş bir ürün yelpazesi ve cazip fiyatlarla müşterilerini bekliyor. Peki, BİM markette 21 Ağustos Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Hangi ürünler bu hafta raflarda yerini alacak? İşte, 21 Ağustos 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu ve indirimli ürünlerin tam listesi…

BİM MARKETTE BU HAFTA NELER VAR?

BİM market, bu hafta da birbirinden farklı ürünlerle müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. 21 Ağustos 2024 Çarşamba günü itibarıyla mağazalarda yerini alacak indirimli ürünler, özellikle gıda, yatak ve çekme karavan gibi geniş bir yelpazede sunuluyor. Farklı yaş gruplarına ve ihtiyaçlara yönelik ürünlerin yer aldığı bu haftaki aktüel katalogda, hem günlük ihtiyaçlara hem de uzun vadeli yatırım fırsatlarına hitap eden seçenekler mevcut.

GIDA ÜRÜNLERİNDE İNDİRİMLER

BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da çeşitli gıda ürünlerinde önemli indirimler sunuyor. Özellikle süt ve süt ürünlerinde dikkat çeken fiyat avantajları var. 1 litrelik Torku Yarım Yağlı Süt 23,90 TL, İçim Az Yağlı Yoğurt (3 kg) ise 79,50 TL fiyatıyla satışa sunulacak. Bunun yanı sıra Torku ve İçim markalı diğer süt ürünlerinde de cazip indirimler bulunuyor.

Diğer dikkat çeken ürünler arasında Dana Döner 219 TL, Dana İnegöl Köfte 219 TL ve Piliç Salam 57,50 TL yer alıyor. Ayrıca dondurma severler için de farklı çeşitlerde dondurmalar indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Sade dondurma 90 TL, Kavun Şeftali dondurma 99 TL ve Vişne Soslu Vanilyalı dondurma 27,50 TL gibi çeşitli seçenekler raflarda yer alacak.

KURU GIDA VE ATIŞTIRMALIKLARDA CAZİP FİYATLAR

BİM marketin 21 Ağustos 2024 aktüel kataloğunda, atıştırmalıklar ve kuru gıda ürünlerinde de geniş bir indirim yelpazesi mevcut. Karışık Kuruyemiş 90 TL, Tuzlu Leblebi 28,50 TL ve Glutensiz Meyve Bar 19,50 TL gibi ürünler, bu hafta dikkat çeken atıştırmalıklar arasında yer alıyor.

Ayrıca bisküvi, gofret ve çikolata çeşitlerinde de indirimler bulunuyor. Karamelize Bisküvi Kreması 63,50 TL, Limon Kremalı Gofret 27,50 TL ve Üzümlü Kepekli Bisküvi 35 TL gibi ürünler, atıştırmalık ihtiyacınızı karşılamak için raflarda sizleri bekliyor olacak.

BİM MARKETTE YATAK VE ÇEKME KARAVAN FIRSATI

BİM, sadece gıda ürünlerinde değil, aynı zamanda ev ve yatak ürünlerinde de büyük indirimler sunuyor. Özellikle çekme karavan ve yatak çeşitlerinde sunulan fırsatlar dikkat çekiyor. 3.70 metre çekme karavan, 229.000 TL fiyatıyla bu hafta BİM market raflarında yer alacak. Bu fırsat, doğa severler ve kamp tutkunları için kaçırılmayacak bir seçenek olabilir.

Yatak çeşitlerinde ise Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 1.999 TL, Flexi Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak 3.299 TL ve Multicomfort Visco Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 5.499 TL gibi seçenekler sunuluyor. Ayrıca Smart Sünger Tek Kişilik Yatak 1.499 TL ve Voyage Kuş Tüyü Süngerli Tek Kişilik Yatak 1.850 TL fiyatlarıyla satışa sunulacak.

BİM AKTÜEL KATALOĞU VE DAHA FAZLASI

Her hafta Salı ve Cuma günleri düzenli olarak hazırlanan BİM aktüel katalogları, farklı ürün gruplarını içeren geniş bir yelpaze sunuyor. Tüketiciler, bu kataloglar sayesinde ihtiyaçlarına uygun ürünleri indirimli fiyatlarla temin etme imkânı buluyorlar. 21 Ağustos 2024 Çarşamba günü satışa sunulacak olan ürünler de bu haftanın en cazip fırsatlarını oluşturuyor.

BİM market, hem günlük ihtiyaçlar hem de uzun vadeli yatırımlar için cazip indirimler sunarak müşterilerini memnun etmeye devam ediyor. Eğer siz de bu fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız, 21 Ağustos Çarşamba günü BİM mağazalarını ziyaret ederek bu ürünlere sahip olabilirsiniz. Ayrıca, BİM aktüel kataloglarını takip ederek her hafta farklı ürünlerdeki indirim fırsatlarını kaçırmamanızı tavsiye ederiz.