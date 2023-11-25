BİM'in yaptığı indirim resmen nefesleri kesecek! 28 Kasım’da temel gıda da pes peşe indirimler yapılacak

Bim marketlerden müjde dolu haber geldi! Resmen nefesleri kesecek olan yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. 28 Kasım 2023 tarihinde başlayacak olan bu kampanya ile gıda ürünlerinde peş peşe indirimler yapılacak. Alan alacak ,alamayan ise bakacak! Makarnadan gazlı içeceklere kadar mercimekten pirinci kadar bir çok temel gıda ürünlerinde indirim yapılacak. Bunların yanı sıra Oreo, şeker, gazlı içecek, Türk kahvesi, Filtre kahve gibi ürünlerde de indirim yağmuru başlıyor.

BİM 28 KASIM 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Bim marketlerde resmen yok yok. Birbirinden farklı ürünlerin indirimli fiyatlarına raflarda sergileyecek olan Bim market zincirleri resmen, vatandaşa göbek attıracak kampanyasını duyurdu. Hazır çorbalar, oyuncak çeşitleri, baharat çeşitleri, bisküvi, gazlı içecek çeşitleri, temel gıdalar ve başka bir ürünler yarı fiyatına Bim market raflarında sergilenecek...







