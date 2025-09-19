Bingöl'de 'Bir Anadolu Şenliği' Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'Bir Anadolu Şenliği' için Bingöl Kent Park'ta açılış programı gerçekleştirildi. Etkinlikler 25 Eylül'e kadar devam edecek.

Açılış ve program akışı

Açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Vali Ahmet Hamdi Usta ve çok sayıda protokol üyesi ile vatandaşlar katıldı. Heyet, etkinlik alanını ziyaret ederek çocuklar ve ailelerle sohbet etti, stantları tek tek gezdi.

Mumcu'nun mesajı

Mumcu, şenliklerin düzenlendiği şehirlerde halkla buluştuklarını vurgulayarak meydanların, parkların ve sokakların vatandaşların ilgisiyle adeta bir şenliğe dönüştüğünü söyledi. Mumcu'nun konuşmasından öne çıkan bölüm şöyle:

'Bugün burada gördüğümüz tablo Cumhur İttifakı'nın yürüttüğü milli birlik ve kardeşlik sürecinin gönüllere nasıl karşılık bulduğunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Bu süreç daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için ezeli ve ebedi kardeşliğimizi pekiştirmek, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği Türkiye Yüzyılı vizyonunu beraberce inşa etmek, Türkiye'nin her köşesinde aynı duyguları bir araya getirmek güçlü bir vizyonun göstergesidir. Kadim kültürümüzde, sanatımızda, müziğimizde bu köprüleri daha da sağlamlaştıracağız. Bingöl, bu buluşmaların en güzel adreslerinden bir tanesi. Dağların heybetiyle, insanının samimiyetiyle, türkülerin sıcaklığıyla Anadolu'nun özünü yansıtır.'

Mumcu, ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un vizyonu sayesinde sanatın ülkenin dört bir yanında hayat bulduğunu ifade ederek emeği geçen kurumlara ve Bingöl halkına teşekkür etti.

Vali Usta'nın değerlendirmesi

Vali Ahmet Hamdi Usta, Bingöl'ün doğası, ulaşım imkanları, turizm potansiyeli ile kültür ve spor kapasitesi açısından bu tür etkinlikleri hak ettiğini belirtti. Usta, şehirde huzurun hakim olduğunu ve vatandaşların güven içinde günlük yaşamlarını sürdürdüğünü vurguladı.

Gaziler ve şehit yakınlarıyla buluşma

Program sonrası Bakan Yardımcısı Mumcu ve Vali Usta, valilik tarafından düzenlenen organizasyonda gaziler ile şehit yakınlarıyla bir araya geldi. Mumcu burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarihine ve gazilerin fedakârlığına dikkat çekti:

'Bu toprakları vatana dönüştüren şehitlerimizin ve gazilerimizin hatırası milletimizin gönlünde daima canlı bir şekilde yaşayacaktır. Gazilerimizin ve aziz şehitlerimizin yakınlarının milletimizin en kıymetli emanetleri olduğu inancıyla devletimizin tüm kurumları ve kuruluşlarının imkanlarıyla yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Allah'ın izniyle devletimizin ve milletimizin birliğiyle çok güzel günlere gideceğiz. O yüzden bunu gerçekten bilmenizi istiyorum. Şehit aileleri, gazilerimiz başımızın tacısınız.'

Vali Usta da gaziler ve şehit ailelerinin ülkenin geleceğine olan katkılarına değinerek minnet duygusunu dile getirdi.

Gastronomi etkinliği ve katılımcılar

Mumcu ve beraberindekiler daha sonra kentte düzenlenen gastronomi etkinliğine katılarak kentin yöresel yemekleri ve ürünlerinin bulunduğu stantları gezdi. Programa Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Genel Meclisi Başkanı Nihat Doğu, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven, İl Kültür ve Turizm Müdürü Selahattin Yazar, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bir Anadolu Şenliği, Bingöl'de kültür, sanat ve yerel değerleri paylaşma amacıyla kent genelinde sürecek etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bingöl'de çeşitli etkinliklerin düzenleneceği "Bir Anadolu Şenliği" başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 25 Eylül'e kadar sürecek şenlik için Kent Park'ta açılış programı düzenlendi. Programa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu (sağda), Vali Ahmet Hamdi Usta (ortada) ve beraberindekilerle etkinlik alanını ziyaret ederek, çocuklar ve aileleriyle sohbet etti.