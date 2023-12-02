Bir türlü çıkmayan yağ lekelerini vakum gibi çekecek! Pahalı deterjanların yapamadığını yapıyor

Yağ lekelerinden kurtulmak için hemen bu yöntemi deneyin! İşte yapmanız gerekenler ve ihtiyacınız olan malzemeler...

Bir türlü çıkmayan yağ lekelerini vakum gibi çekecek! Pahalı deterjanların yapamadığını yapıyor
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Evde yemek yaparken kıyafetlere bulaşan yağ lekeleri, çıkarması zor ve sinir bozucu olabilir. Ancak endişelenmeye gerek yok; çünkü yağ lekelerinden kurtulmanın pratik yolları var. İşte ev hanımlarının kurtuluş rehberi:

Bulaşık deterjanı: Bulaşık deterjanı, yağ ve kir kalıntılarını temizlemek için tasarlanmıştır. Ancak aynı zamanda yağ lekelerini çıkarmak için de kullanılabilir. Yağ lekesi olan bölgeye bulaşık deterjanı dökülür, 5 dakika beklenir ve ılık bir bezle temizlenir. Daha sonra kıyafet düşük derecede makinede yıkanabilir.

Karbonat: Evdeki her türlü yeri temizleyebilen karbonat, yağ lekelerini de kolayca temizleyebilir. Yağ lekesi olan bölgeye karbonat dökülür, sonra kullanılmayan bir diş fırçasıyla nazikçe fırçalanır ve kıyafet makinede yıkanabilir.

yağ lekeleri nasıl çıkar

Narin kumaşlar için bebek pudrası: İpek veya saten gibi narin kumaşlara bulaşan inatçı yağ lekelerinden kurtulmak için bebek pudrası kullanılabilir. Lekeli bölgeye bebek pudrası dökülür, 10 dakika bekletilir, sonra ılık suyla ıslatılmış pamuklu bir bezle temizlenir ve kıyafet yıkama talimatlarına uygun olarak makinede yıkanır.

Tuz: Henüz oluşmamış yağ lekelerini çıkarmak için tuz kullanılabilir. Yağ lekesinin olduğu bölgeye tuz serpilir, 10 dakika bekletilir, sonra ılık suyla ıslatılmış bir bezle temizlenir, bulaşık deterjanıyla temizlenir ve kıyafet yıkama talimatlarına uygun olarak makinede yıkanır.

Bu pratik yöntemlerle yağ lekelerinden kurtulmak artık daha kolay! Artık sevdiğiniz kıyafetler yağ lekeleri yüzünden terk etmek zorunda değilsiniz. Evde yemek yaparken rahatlayın, çünkü yağ lekeleri artık korkulu rüyanız olmaktan çıkıyor!

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