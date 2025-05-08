Bitlis Belediyesi Tiyatro Ekibi 'Paydos' ile Sezonu Açtı

Bitlis Belediyesi, 2024-2025 tiyatro sezonunu, Türk tiyatrosunun önemli eserlerinden 'Paydos' adlı oyun ile açtı. Belediyeden yapılan açıklamada, kültür ve sanatın gelişimine yönelik projelerin çocuklar ve gençlere ışık tutma hedefi vurgulandı.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay’ın destekleriyle yürütülen tiyatro çalışmaları, Toplum Destek Merkezi'nde kurulan sahne ve drama atölyesinde gerçekleştiriliyor. 25 öğrenciden oluşan ekip, yıl boyunca hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik oyunlarla sahne alacak.

Ekibin, 2024 sezonunda sahneleyeceği çocuk oyunu 'Tembel Çiftçiler' ile geleneksel Türk tiyatrosunun önemli örneklerinden 'İbiş ile Memiş' orta oyunu, minik seyirciler ve aileleriyle buluşacak.

Başkan Tanğlay, tiyatro çalışmalarının gençlerin sosyal gelişimi ve kültürel kimliklerinin oluşumu açısından kritik bir rol oynadığını belirterek, "Sanatsal faaliyetlere her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Belediye olarak kültür ve sanatın gelişimine yönelik projelerle çocuklara ve gençlere ışık tutmaya devam ediyoruz," dedi.

Bitlis Belediyesinin tiyatro ekibi, 2024-2025 tiyatro sezonunu Türk tiyatrosu eserlerinden "Paydos" adlı oyunla açtı.

Bitlis Belediyesinin tiyatro ekibi, 2024-2025 tiyatro sezonunu Türk tiyatrosu eserlerinden "Paydos" adlı oyunla açtı.