Bitlis'te çatıdan düşen kar minibüse düşerek hasara yol açtı

Olay Kale mevkiinde meydana geldi

Edinilen bilgilere göre, Bitlis merkezinde, Kale mevkiinden hareket halindeki bir minibüsün üzerine, çevredeki bir binanın çatısında biriken kar kütlesi düştü.

Kar kütlesinin düşmesiyle sürücü büyük korku yaşadı. Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, minibüste maddi hasar oluştu.

Yetkililer, özellikle yoğun kar yağışının ardından çatılarda ve yüksek alanlarda biriken karların tehlike oluşturduğunu vurgulayarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

