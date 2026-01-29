Alman Anna Lambertz Amasya'da Müslüman Oldu
Kelime-i Şehadet ile ihtida töreni Amasya Müftülüğünde gerçekleştirildi
Almanya vatandaşı Anna Lambertz (24), Amasya'da düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.
Almanya’da tanıştığı Amasyalı arkadaşı Adnan İsmail Erkek’ten etkilenerek İslam’ı seçmek isteyen mali müşavir Anna Lambertz, Türkiye’ye gelerek başvurduğu Amasya Müftülüğü tarafından düzenlenen ihtida merasiminde inancını ilan etti.
Amasya İl Müftü Vekili Metin Şener, İslam’ın temel inanç esasları, ibadet hayatı, ahlak anlayışı ve insanlığa sunduğu evrensel değerler hakkında kapsamlı bilgiler sunduğu konuğuna ihtida belgesi verip Kur'an-ı Kerim ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından hediyeler takdim etti.
