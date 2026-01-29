Alman Anna Lambertz Amasya'da Müslüman Oldu

Anna Lambertz (24), Amasya'da düzenlenen ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu; Amasya Müftülüğü tarafından belge ve hediyeler verildi.

Kelime-i Şehadet ile ihtida töreni Amasya Müftülüğünde gerçekleştirildi

Almanya vatandaşı Anna Lambertz (24), Amasya'da düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Almanya’da tanıştığı Amasyalı arkadaşı Adnan İsmail Erkek’ten etkilenerek İslam’ı seçmek isteyen mali müşavir Anna Lambertz, Türkiye’ye gelerek başvurduğu Amasya Müftülüğü tarafından düzenlenen ihtida merasiminde inancını ilan etti.

Amasya İl Müftü Vekili Metin Şener, İslam’ın temel inanç esasları, ibadet hayatı, ahlak anlayışı ve insanlığa sunduğu evrensel değerler hakkında kapsamlı bilgiler sunduğu konuğuna ihtida belgesi verip Kur'an-ı Kerim ile Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından hediyeler takdim etti.

