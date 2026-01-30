Köyceğiz Gölü Taştı: Atatürk Kordonu Sular Altında

Köyceğiz Gölü, aralıklarla süren yağışlarla Delta Mevkii'nde taştı; Atatürk Kordonu ve bazı işletmeler sular altında kaldı. Yetkililer vatandaşları uyardı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 20:03
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 20:03
Köyceğiz Gölü Taştı: Atatürk Kordonu Sular Altında

Köyceğiz Gölü Taştı: Atatürk Kordonu Sular Altında

Delta Mevkii'nde taşkın, işletmeler zarar gördü

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle Köyceğiz Gölünün su seviyesi yükseldi. Göl, Delta Mevkiinde taşarak Atatürk Kordonunun bir bölümünü sular altında bıraktı.

İlçede etkisini sürdüren yağışlarla birlikte Kargıcak Çayı, Namnam Çayı ve Yuvarlak Çayı göle su taşımaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam saatlerinde etkisini artıran yağış sonrası göldeki su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Atatürk Kordonu ve kordonda bulunan bazı işletmeler su altında kaldı.

Yetkililer, bölgede yağışların devam etmesi ihtimaline karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

MUĞLA’NIN KÖYCEĞİZ İLÇESİNDE ARALIKLARLA DEVAM EDEN YAĞIŞLAR NEDENİYLE KÖYCEĞİZ GÖLÜ’NÜN SU...

MUĞLA’NIN KÖYCEĞİZ İLÇESİNDE ARALIKLARLA DEVAM EDEN YAĞIŞLAR NEDENİYLE KÖYCEĞİZ GÖLÜ’NÜN SU SEVİYESİ YÜKSELDİ. GÖL, DELTA MEVKİİ’NDE TAŞARAK KÖYCEĞİZ ATATÜRK KORDONU’NUN BİR BÖLÜMÜNÜ SULAR ALTINDA BIRAKTI.

MUĞLA’NIN KÖYCEĞİZ İLÇESİNDE ARALIKLARLA DEVAM EDEN YAĞIŞLAR NEDENİYLE KÖYCEĞİZ GÖLÜ’NÜN SU...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Köyceğiz Gölü Taştı: Atatürk Kordonu Sular Altında
2
Başiskele’de üstyapı çalışmaları hızlandı
3
Tunceli'de Motokuryelere ve Kış Lastiği Olmayan Araçlara Trafik Yasağı
4
Alman Anna Lambertz Amasya'da Müslüman Oldu
5
ETSO Ocak Toplantısı: Çin Teması, Güney Kore'ye İhracat ve Gençlik Projeleri
6
Ebru Kırışık: "Yasal süreçler tarafımca başlatılmıştır"
7
Başkan Kazım Arslan'dan Yozgat'ta Su Tasarrufu Çağrısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları