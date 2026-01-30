Köyceğiz Gölü Taştı: Atatürk Kordonu Sular Altında
Delta Mevkii'nde taşkın, işletmeler zarar gördü
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde aralıklarla devam eden yağışlar nedeniyle Köyceğiz Gölünün su seviyesi yükseldi. Göl, Delta Mevkiinde taşarak Atatürk Kordonunun bir bölümünü sular altında bıraktı.
İlçede etkisini sürdüren yağışlarla birlikte Kargıcak Çayı, Namnam Çayı ve Yuvarlak Çayı göle su taşımaya devam ediyor. Geçtiğimiz akşam saatlerinde etkisini artıran yağış sonrası göldeki su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Atatürk Kordonu ve kordonda bulunan bazı işletmeler su altında kaldı.
Yetkililer, bölgede yağışların devam etmesi ihtimaline karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
MUĞLA’NIN KÖYCEĞİZ İLÇESİNDE ARALIKLARLA DEVAM EDEN YAĞIŞLAR NEDENİYLE KÖYCEĞİZ GÖLÜ’NÜN SU SEVİYESİ YÜKSELDİ. GÖL, DELTA MEVKİİ’NDE TAŞARAK KÖYCEĞİZ ATATÜRK KORDONU’NUN BİR BÖLÜMÜNÜ SULAR ALTINDA BIRAKTI.