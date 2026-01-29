ETSO Ocak Toplantısı: Çin Teması, Güney Kore'ye İhracat ve Gençlik Projeleri

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz yönetiminde; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, yönetim kurulu ile meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yönetim faaliyetleri ve uluslararası temaslar

Toplantıda Yönetim Kurulu'nun bir aylık faaliyet raporunu sunan ETSO Başkanvekili Serhat Kılıç, Erzurum iş dünyasının ufkunu açacak uluslararası temaslara ve şehrin ekonomisine yön verecek stratejik adımlara vurgu yaptı. Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Jiang Xuebin'in ETSO ziyareti ve Valilikteki stratejik iş birliği görüşmeleri hatırlatıldı.

Küresel ticaret ve ihracat vizyonu

Başkanvekili Kılıç, Ocak ayının Erzurum'un dışa açılımı açısından kritik olduğunu belirterek şunları söyledi: "Küresel ticaret fırsatlarını şehrimize çekmek için diplomasi trafiğimizi sürdürüyoruz. Aynı vizyonla, ’İhracat Seferberliği’ kapsamında ilk rotamızı Güney Kore olarak belirledik ve hazırlıklarımızı tamamladık."

Siyaset ve bürokrasiden yoğun ilgi

Kılıç, ay içinde şehrin ekonomi ve kalkınma hamleleri hakkında önemli konuklarla görüşüldüğünü aktardı. Önceki dönem Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile 2. OSB vizyonu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve İYİ Parti heyeti ile bölgesel kalkınma gündemleri istişare edildi. Kılıç, "Şehrimizin ortak paydası olan kalkınma hedeflerimizi her platformda dile getiriyor, Ankara ile yerel arasındaki köprüyü sağlam tutuyoruz" dedi.

Gençlik, eğitim ve gelecek odaklı projeler

Gençlere ve girişimcilere yönelik projelere özel önem verdiklerini söyleyen Kılıç, YÖK-TOBB protokolü çerçevesinde üniversite-sektör iş birliğinin güçlendirildiğini belirtti. TOBB Erzurum Genç Girişimciler Kurulu ile yürütülen Ters Mentorluk programı ve GÜÇ - Gençliğin Üretim Çağı projelerinin nitelikli insan kaynağı yetiştirmede hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Gündemdeki kararlar

Toplantıda ayrıca; 2. OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı kararları, TSKGV ile savunma sanayii istişareleri, Düzgün Marketler Grubu açılışıyla yerel sermayeye verilen destek ve Türk Ticaret Bankası ile ihracatçıya finansman desteği konuları detaylıca ele alındı.

Toplantı, meclis üyelerinin dilek ve temennilerini iletmesiyle sona erdi.

