Bitlis’te Kar Yığınları Kamyonlarla Şehir Dışına Taşınıyor

Karla mücadelede yoğun çalışma sürüyor

Bitlis’te günlerdir etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kent merkezinde ve dar sokaklarda biriken kar yığınları belediye ekiplerince kamyonlara yüklenerek şehir dışına çıkarılıyor.

Kent merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 80 santimetreyi aştı. Belediye ekipleri, hem iş makineleri hem de insan gücüyle karla mücadeleyi geceli gündüzlü sürdürüyor.

Yeni Çarşı içindeki birikmiş karlar da ekipler tarafından toplanıp kamyonlarla tahliye ediliyor. Toplanan kar yığınları kamyonlara yüklenerek belirlenen dış alanlara sevk ediliyor.

Belediyenin çalışma planı ve araç kadrosu

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, günde 100 kamyon kar taşıdıklarını belirtti. Tanğlay, kış boyunca 120 kilometrelik yol ağında 56 araç ve 80 personel ile 7/24 çalışma yürüteceklerini ifade etti.

