Kartal Belediyesi Çalışanları Yeni Yılı Başkan Gökhan Yüksel'le Karşıladı

Kartal Belediyesi, yeni yıl öncesinde tüm çalışanlarını bir araya getiren anlamlı bir kutlama programı düzenledi. Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen program, birlik ve dayanışma vurgusunun öne çıktığı samimi bir atmosferde geçti.

Program öncesi Temizlik, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü saha çalışanlarını ziyaret eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çalışanların yeni yılını kutladı ve ardından kutlama programına katıldı.

Başkan Yüksel’in yanı sıra; başkan yardımcıları, başkan danışmanları, birim müdürleri, meclis üyeleri ve belediyenin farklı birimlerinde görev yapan personelin yer aldığı program kapsamında katılımcılara yiyecek ve içecek ikramlarında bulunuldu.

Başkan Yüksel: "Bu zor günlerde bir arada olmak paha biçilemez"

Başkan Gökhan Yüksel, yaptığı konuşmada geride bırakılan yılın zorluklarına dikkat çekerek dayanışmanın önemini vurguladı. Başkan Yüksel, "2025 yılının son günlerindeyiz. Zorlu, yorucu ve üzücü bir yılı geride bırakıyoruz. Şartların ne kadar zor olduğunu hepimiz yaşayarak görüyoruz. Belediyeciliğin ve belediye çalışanlarının, belediye yöneticiliğinin zor geçtiği bir yıl oldu. Birçok çalışma arkadaşımızın, farklı belediyelerde görev yapan yönetici arkadaşlarımızın tutukluluk hallerinin yaşandığı tatsız günlerden geçiyoruz. Bir parça da olsa yeni yıla girerken bir arada olalım istedik. Ancak ülkemizde gün geçmiyor ki tatsızlıklar yakamızı bırakmasın. Dün polislerimiz şehit oldu, bugün cenazeleri kalktı. Bu acılar hepimizin canını yakıyor. Neredeyse her gün farklı bir üzüntüyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu zorlu sınavda Kartal’a hizmet ederken sizlerin dayanışması, bir arada duruşu ve çalışma azmi bizim için en değerlisi. İnşallah 2026 yılında daha çok çalışacak, daha çok hizmet üreteceğiz. Hep birlikte Kartal’a daha güzel hizmetler sunacağız" ifadelerini kullandı.

