DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,51 -0,03%
ALTIN
5.959,34 0,71%
BITCOIN
3.805.683,59 -0,76%

Kartal Belediyesi Çalışanları Yeni Yılı Başkan Gökhan Yüksel'le Karşıladı

Kartal Belediyesi, çalışanlarıyla düzenlediği yeni yıl kutlamasında birlik ve dayanışma mesajı verdi; Başkan Gökhan Yüksel de programa katıldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:20
Kartal Belediyesi Çalışanları Yeni Yılı Başkan Gökhan Yüksel'le Karşıladı

Kartal Belediyesi Çalışanları Yeni Yılı Başkan Gökhan Yüksel'le Karşıladı

Kartal Belediyesi, yeni yıl öncesinde tüm çalışanlarını bir araya getiren anlamlı bir kutlama programı düzenledi. Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen program, birlik ve dayanışma vurgusunun öne çıktığı samimi bir atmosferde geçti.

Program öncesi Temizlik, Fen İşleri, Park ve Bahçeler ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü saha çalışanlarını ziyaret eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çalışanların yeni yılını kutladı ve ardından kutlama programına katıldı.

Başkan Yüksel’in yanı sıra; başkan yardımcıları, başkan danışmanları, birim müdürleri, meclis üyeleri ve belediyenin farklı birimlerinde görev yapan personelin yer aldığı program kapsamında katılımcılara yiyecek ve içecek ikramlarında bulunuldu.

Başkan Yüksel: "Bu zor günlerde bir arada olmak paha biçilemez"

Başkan Gökhan Yüksel, yaptığı konuşmada geride bırakılan yılın zorluklarına dikkat çekerek dayanışmanın önemini vurguladı. Başkan Yüksel, "2025 yılının son günlerindeyiz. Zorlu, yorucu ve üzücü bir yılı geride bırakıyoruz. Şartların ne kadar zor olduğunu hepimiz yaşayarak görüyoruz. Belediyeciliğin ve belediye çalışanlarının, belediye yöneticiliğinin zor geçtiği bir yıl oldu. Birçok çalışma arkadaşımızın, farklı belediyelerde görev yapan yönetici arkadaşlarımızın tutukluluk hallerinin yaşandığı tatsız günlerden geçiyoruz. Bir parça da olsa yeni yıla girerken bir arada olalım istedik. Ancak ülkemizde gün geçmiyor ki tatsızlıklar yakamızı bırakmasın. Dün polislerimiz şehit oldu, bugün cenazeleri kalktı. Bu acılar hepimizin canını yakıyor. Neredeyse her gün farklı bir üzüntüyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu zorlu sınavda Kartal’a hizmet ederken sizlerin dayanışması, bir arada duruşu ve çalışma azmi bizim için en değerlisi. İnşallah 2026 yılında daha çok çalışacak, daha çok hizmet üreteceğiz. Hep birlikte Kartal’a daha güzel hizmetler sunacağız" ifadelerini kullandı.

KARTAL BELEDİYESİ, YENİ YIL ÖNCESİNDE TÜM ÇALIŞANLARINI BİR ARAYA GETİREN ANLAMLI BİR KUTLAMA...

KARTAL BELEDİYESİ, YENİ YIL ÖNCESİNDE TÜM ÇALIŞANLARINI BİR ARAYA GETİREN ANLAMLI BİR KUTLAMA PROGRAMI DÜZENLEDİ.

KARTAL BELEDİYESİ, YENİ YIL ÖNCESİNDE TÜM ÇALIŞANLARINI BİR ARAYA GETİREN ANLAMLI BİR KUTLAMA...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Dondurucu Soğuk: Sakaltutan Geçidi'nde -14,0°C
2
Bayburt'ta Termometreler Eksi 18,1'i Gösterdi
3
Adıyaman'da Kar: 3 Uçuş İptal, Yollarda Kazalar
4
Iğdır İl Özel İdaresi: Ferhat Akkuş Mahkeme Kararıyla Yeniden Genel Sekreter
5
Elazığ-Diyarbakır Karayolu 45-78. Km Arası Ağır Taşıtlara Kapandı
6
Van'da 569 yerleşim yeri yolunun 506'sı yeniden ulaşıma açıldı
7
Bilecik'te Huzurevinde 'Salçalı Ekmek' Etkinliği

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları