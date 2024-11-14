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Bodrum'da Erol Ağan'ın Anısına Heykel Açılışı Gerçekleşti

Bodrum'da 'Guletlerin Babası' Erol Ağan'ın heykelinin açılışı, denizcilik camiasının önemli isimlerinin katılımıyla yapıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 18:24
Bodrum'da Erol Ağan'ın Anısına Heykel Açılışı Gerçekleşti

Bodrum'da Erol Ağan Heykeli Açıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 'Guletlerin Babası' ve 'Çolak' lakabıyla tanınan merhum Erol Ağan'ın anısına, heykeltıraş Selçuk Yazıcı tarafından yapılan heykelin açılışı gerçekleştirildi.

Denizcilik Tarihinde Bir Dönüm Noktası

Türkiye'nin denizcilik tarihinde bir dönüm noktası sayılan Ağan, Bodrum'un Gulet Kültürünü dünyaya tanıtan önemli bir figürdür. Heykel, Ağanlar Tersanesi'nde düzenlenen özel bir törenle açıldı.

Katılımcılar ve Anmalar

Törene Muğla ve Bodrum protokolünün yanı sıra Ağan ailesi ve denizcilik camiasının önemli isimleri katıldı. Etkinlikte, Erol Ağan'ın denizciliğe olan tutkusu ve Bodrum ile Türkiye denizcilik sektörüne yaptığı katkılar vurgulandı. Ağan'ı yakından tanıyanların konuşmaları ile ustanın anısı yaşatıldı.

Heykelin Sembolizmi

Erol Ağan'ın heykeli, ustaya duyulan saygının sembolü olarak Ağanlar Tersanesi'nin girişinde yerini aldı. Etkinlik boyunca çeşitli yöresel yiyecek ikramları da yapıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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