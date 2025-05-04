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Bodrum'da Uluslararası Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Bodrum'da düzenlenen Uluslararası Hıdırellez Şenliği, renkli etkinliklerle katılımcıları bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 23:11
Bodrum'da Uluslararası Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Bodrum'da Uluslararası Hıdırellez Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Uluslararası Hıdırellez Şenliği, Bodrum Kent Konseyi Tanıtım ve Etkinlik Çalışma Grubu tarafından gerçekleştirildi. Etkinlik, farklı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Kumbahçe Mahallesi'nde, Giritli Teyze Plajı'nda yapıldı.

Renkli Etkinlikler ve Birlik Mesajı

Kumbahçe Muhtarlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen şenlikte, yiyecek ve hediyelik eşya stantları açıldı. Katılımcılar, temsili dilek ağacına bez ve kurdele bağlayarak dileklerini iletti. Makedon ve Moğol ekiplerinin de sahne aldığı etkinlik, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Hıdırellez'in Anlamı ve Vurgusu

Bodrum Kent Konseyi Etkinlik ve Tanıtım Çalışma Grubu Temsilcisi Ayşe Didem Pekdemir, Hıdırellez'in geçmişinin çok eski yıllara dayandığını belirtti. Pekdemir, "Hıdırellez'de engel yok, birlik var" sloganıyla yola çıktıklarını ifade ederek, "Şenliğimizde özel bireyler de yer alıyor. Hıdırellez, birlik, beraberlik ve doğanın uyanışıdır." dedi.

Protokol Temsilcileri de Etkinlikte

Şenliğe katılanlar arasında Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ve Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke de yer aldı. Akşam saatlerinde ateş yakılarak geleneksel ritüellerin gerçekleştirilmesiyle heyecanın arttığı etkinlik, yarın da devam edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Uluslararası Hıdırellez Şenliği" gerçekleştirildi. Kumbahçe Muhtarlığı...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Uluslararası Hıdırellez Şenliği" gerçekleştirildi. Kumbahçe Muhtarlığı ev sahipliğinde, yiyecek ve hediyelik eşya stantlarının açıldığı etkinlikte, çeşitli gösteriler sunuldu. Makedon ve Moğol ekibinin de sahne aldığı şenliğe katılanlar, temsili dilek ağacına bez ve kurdele bağlayıp dilek diledi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Uluslararası Hıdırellez Şenliği" gerçekleştirildi. Kumbahçe Muhtarlığı...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Uluslararası Hıdırellez Şenliği" gerçekleştirildi. Kumbahçe Muhtarlığı ev sahipliğinde, yiyecek ve hediyelik eşya stantlarının açıldığı etkinlikte, çeşitli gösteriler sunuldu. Makedon ve Moğol ekibinin de sahne aldığı şenliğe katılanlar, temsili dilek ağacına bez ve kurdele bağlayıp dilek diledi.

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