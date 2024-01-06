Boğa burcu aşkta neler bekler? İşte Boğa kadını ve erkeğinin yaklaşımı

Boğa kadını ve erkeği ilişkide nasıl davranır?

Boğa kadını ve erkeği, Venüs gezegeninin etkisiyle dişil ve eril özelliklerini ön plana çıkarır. Yuvarlak hatları, albenili duruşları ve duyusal zevkleri onları çekici kılar. Venüs’leri güçlü olan Boğa kadını ve erkeği, güzelliğe, giyime ve rahata, konfora değer verirler. Bu yüzden Boğa kadını ve erkeği, uyumlu ve ideal bir partner olarak görülürler.

Boğa kadınının yaklaşımı

Boğa kadını, sadık ve kararlı bir yapıya sahiptir. Karşısındakinden de aynı huzuru ve istikrarı ister. Güvenliğe önem verdiği için, ilişkilerinde para ve güç de rol oynar. Boğa kadını, güçlü ve gizemli bir partner arar. Karşısındaki onu kıskandığında, bunu gizlice hoş karşılar.

Boğa kadını, muhafazakâr bir tutuma sahiptir. Flört etmeyi çok sevmez. Ancak Venüs’ü İkizler burcunda olan Boğa kadını, daha hareketli ve renkli bir ilişki yaşayabilir. Venüs’leri Boğa ya da Yengeç burcunda olan Boğa kadını ise, daha anaç ve aile odaklı olabilir. Boğa kadını, gelenekçi bir görünüme sahiptir ve keyfinin, düzeninin bozulmasını istemez.

Boğa kadını, doğal ve verimli bir yapıya sahiptir. Düzenli ve alışkanlıkçıdır. Ani gelişmelerden ya da sürprizlerden hoşlanmaz. Eğer çok heyecanlı ve zihinsel açıdan farklı bir partner arıyorsanız, Boğa kadını size göre olmayabilir. Çünkü Boğa kadını, alışılmışın dışına çıkmayı sevmez.

Boğa kadını, karmaşık şeylerden uzak durur. Düşüncelerini basit ama etkili bir şekilde ifade eder. Söz verdiği zaman, bunu yerine getirir ve karşısındakinden de aynısını bekler. Boğa kadını, güven veren, keyifli hediyelerden hoşlanır. Biraz çocuksu bir yanı da vardır.

Boğa kadını, eş olarak, maddi konularda yetenekli ve destekleyicidir. Eşini daha başarılı olmaya teşvik eder ve değerlerini korur. Eşinin yanında ekonomik ve iş hayatında aktif olabilir. Somut düşüncelere sahiptir.

Boğa erkeğinin yaklaşımı

Boğa erkeği de fiziksel ve aşk dolu bir kişiliktir. Ancak onu hemen etkilemek için daha çok uğraşmanız gerekebilir. Genel olarak sessiz ama güçlü tiplerdir. Bazen maço tavırlar sergileyebilirler. Ancak yakından tanıdığınızda, bu sert görünümün altında yumuşaklık ve huzur bulabilirsiniz.

Boğa erkeği, biriktirmeyi ve maddi konularda başarılı olmayı sever. Yavaş ama emin adımlarla hedefine ilerler. Fiziksel görünümüne önem verir ve kaliteli, pratik ve düzgün giyinir. Renk uyumuna diğer erkeklere göre daha çok dikkat eder.

Boğa erkeği, yapıcı bir karaktere sahiptir. Huzur ve kararlı bir evlilik isteyenler için ideal bir eş olabilir. Ancak Boğa erkeği, değişikliklere ve yeniliklere kolay adapte olamayan bir burçtur. Eğer eşi derin ve psikolojik açıdan zor bir dönemden geçiyorsa, eşini anlamakta güçlük çekebilir ve daha yüzeysel bakabilir.

Boğa erkeği, romantik duygular söz konusu olduğunda kendini güvende hissetmeyi ister. Başkalarıyla karşılaştırılmaktan hoşlanmaz. Bu durumda çok olumsuz tepkiler verebilir. Eğer Venüs’ü Koç ya da İkizler burcunda ise daha esnek olabilir.