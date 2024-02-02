Boğa burcu hangi ayda doğar ve özellikleri nelerdir?

Boğa burcu hakkında her şey

Zodyak Takvimi, 12 farklı burcun ateş, su, hava ve toprak olmak üzere 4 gruba ayrıldığı bir takvimdir. Bu takvimdeki burçlardan biri de Boğa burcudur. Boğa burcu, toprak grubunun bir üyesi olarak fiziksel aktiviteyi simgeler. Boğa burcunun yıldızı ise güzellik ve sevgi gezegeni Venüs’tür. Boğa burcu hangi aylara, tarih ve gün aralıklarına denk gelir? Boğa burcu insanlarının öne çıkan özellikleri nelerdir? İşte, merak ettiğiniz tüm ayrıntılar.

Boğa burcu hangi aylara denk gelir?

Zodyak Takvimi’nde her burç için belirlenmiş zaman dilimleri vardır. Bu zaman dilimleri, genel olarak yılın iki farklı ayının belli tarihlerini kapsar. Klasik takvimde Boğa burcu için ayrılan aylar Nisan ve Mayıs aylarıdır. Fakat 13. burç teorisi ortaya atıldıktan sonra Boğa burcu için belirlenen aylar Mayıs ve Haziran aylarına kaydırılmıştır.

Boğa burcunun tarih ve gün aralıkları nelerdir?

12 burcun her biri için özel gün ve tarihler belirlenmiştir. Burçların başlangıç ve bitiş tarihleri, diğer burçlarla etkileşime girdikleri aralıklar olarak tanımlanmıştır. Çünkü bu tarihler ara dönemler olduğu için diğer burçların nitelikleri ile karışma olasılığı vardır. Klasik takvimde Boğa burcu 21 Nisan - 21 Mayıs tarihleri arasındaki süreyi kapsar. 21 Nisan ve 21 Mayıs tarihleri de Boğa burcuna dahildir. Bu tarihler aynı zamanda geçiş dönemleridir ve 20 Nisan’a denk gelen Koç burcu ile 20 Mayıs’a denk gelen İkizler burcu özelliklerinin de görüldüğü bir aralıktır.

13. burcun varlığı Zodyak Takvimi’nde değişikliğe yol açmıştır. 13. burç ile birlikte Boğa burcunun tarihinde de değişiklik olmuştur. Boğa burcu yenilenen takvimde 13 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasındaki zaman dilimine dahil edilmiştir. Fakat yenilenen takvimin doğru olduğu henüz kanıtlanmadığı için klasik Zodyak Takvimi’ndeki tarihler Boğa burcu için geçerli sayılmaktadır.

Boğa burcu insanlarının öne çıkan özellikleri nelerdir?

Boğa burcu, toprak grubunun tüm niteliklerini taşır. Toprak grubu, diğer gruplara göre daha sert ve inatçıdır. Bu yüzden Boğalar hayatta ne istediklerini çok iyi bilirler ve bunu elde etmek için gerekeni net bir şekilde yaparlar. Hedeflerini sorunsuz bir şekilde belirleyen Boğalar, zenginlik burcu olarak da bilinirler.

Boğa burcunun yıldızı Venüs gezegeni olduğu için; Boğalar güzellik ve sevgiyi ifade ederler. Boğalar için dostluk ilişkileri de çok önemlidir. Dostluk ilişkilerinde çok korumacı olan Boğalar, bazen baskın görünebilir. Bu durum, dostluk ilişkilerini olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer alabilir.